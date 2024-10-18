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Водительские права в Грузии за шесть месяцев получили около 3,5 тысячи человек

Водительские права в Грузии за шесть месяцев получили около 3,5 тысячи человек

Sputnik Грузия

Из общего числа, получивших права на вождение в Грузии, основную часть составляют женщины 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Права на вождение автомобиля в период с 1 января по 30 июня получили 3 461 человек, из которых 2 966 – граждане Грузии, остальные – иностранцы и лица без указания гражданства, говорится в материалах МВД Грузии. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управлением мопедом и квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, и трактором. В 16 лет свои первые права за шесть месяцев 2024 года получили 19 несовершеннолетних, а в 17 – 132 человека. Какие автомобили продает Грузия за рубеж >>Из общего числа получивших права на вождение Грузии основную часть составляют женщины. Всего за полгода права получили 2 229 женщин, самой младшей из которых 17 лет, а самой старшей – 70 лет. Что касается мужчин, то самым младшим было 16 лет, а самому старшему – 70 лет. Среди иностранцев – права в Грузии получили граждане России, Беларуси, Ирана, Азербайджана, США, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Непала, Пакистана, Зимбабве, Украины, Бангладеш, Армении, Латвии, Ливана, Бразилии, Швейцарии, Турции и Германии. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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