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Как работает защита прав потребителей в Грузии – главная проблема сектора торговли
Как работает защита прав потребителей в Грузии – главная проблема сектора торговли
Sputnik Грузия
С начала года общая сумма штрафов для продавцов составила 70 тысяч лари 19.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-19T09:01+0400
2024-10-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты потребителей Грузии получило до 700 жалоб от жителей страны с начала года, заявил глава регулятора Ираклий Леквинадзе. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Согласно закону, потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. В целом, по данным главы Агентства, с начала года общая сумма штрафов для продавцов составила 70 тысяч лари (около 25,6 тысячи долларов). "Чаще всего потребители просят вернуть деньги, отказаться от договора, так как не хотят оставлять себе вещь, которая им не понравилась, или они не смогли договориться с продавцом. Поэтому в основных случаях нам приходится рассматривать вопрос возврата денег, также починка бракованного предмета и его возвращение. Также речь идет о некачественных услугах и доставке товара в несоответствующие сроки", – сказал Леквинадзе. Жалобы на нарушение прав потребителей в Грузии – последние данные >>По его словам, приобретая вещь в магазине, у покупателей есть возможность увидеть вещь физически, осмотреть ее, оценить и увидеть недостатки на месте или проверить все важные для него характеристики, тогда как все это недоступно при онлайн-покупке. По информации Леквинадзе, основные претензии касаются торгующих в социальных сетях мелких и средних компаний, а также физических лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, общество, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
грузия, экономика, новости, общество, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
Как работает защита прав потребителей в Грузии – главная проблема сектора торговли
09:01 19.10.2024 (обновлено: 09:36 19.10.2024)
С начала года общая сумма штрафов для продавцов составила 70 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты потребителей Грузии получило до 700 жалоб от жителей страны с начала года, заявил глава регулятора Ираклий Леквинадзе.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Согласно закону, потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.
"Примерно в 70% случаях к нам обращаются женщины и 68% – касаются торговли онлайн, так как онлайн-торговля как у нас, так и в других, странах очень актуальна", – сказал Леквинадзе.
В целом, по данным главы Агентства, с начала года общая сумма штрафов для продавцов составила 70 тысяч лари (около 25,6 тысячи долларов).
"Чаще всего потребители просят вернуть деньги, отказаться от договора, так как не хотят оставлять себе вещь, которая им не понравилась, или они не смогли договориться с продавцом. Поэтому в основных случаях нам приходится рассматривать вопрос возврата денег, также починка бракованного предмета и его возвращение. Также речь идет о некачественных услугах и доставке товара в несоответствующие сроки", – сказал Леквинадзе.
По его словам, приобретая вещь в магазине, у покупателей есть возможность увидеть вещь физически, осмотреть ее, оценить и увидеть недостатки на месте или проверить все важные для него характеристики, тогда как все это недоступно при онлайн-покупке.
По информации Леквинадзе, основные претензии касаются торгующих в социальных сетях мелких и средних компаний, а также физических лиц.