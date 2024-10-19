https://sputnik-georgia.ru/20241019/partiya-lelo-mozhet-ostatsya-bez-storonnikov--deputat-parlamenta-gruzii-290429500.html

Партия "Лело" может остаться без сторонников – депутат парламента Грузии

Партия "Лело" может остаться без сторонников – депутат парламента Грузии

Sputnik Грузия

Приход в политику банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, основавших партию "Лело для Грузии", изначально был обречен на провал, заявил Мачарашвили 19.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-19T18:18+0400

2024-10-19T18:18+0400

2024-10-19T19:15+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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мамука хазарадзе

гурам мачарашвили

анна долидзе

единое национальное движение

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Коалиция "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") может вскоре лишиться многих членов партии, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта" Гурам Мачарашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За последние два дня от участия в выборах в Верховный совет Аджарской Автономной Республики отказались сразу два члена партии – Мераб Куридзе и Сулхан Кочалидзе. Депутат отметил, что приход в политику банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, основавших партию "Лело для Грузии", изначально был обречен на провал. Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году. В результате первых для партии выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления. В преддверии предстоящих парламентских выборов, в июле, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическим движением представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "Республиканская партия" и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, тбилиси, мамука хазарадзе, гурам мачарашвили, анна долидзе, единое национальное движение, европейская грузия