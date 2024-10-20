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Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче против "Эмполи"
Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче против "Эмполи"
Sputnik Грузия
В этот день на поле, кроме Кварацхелия, играл еще один грузин – защитник "Эмполи", 20-летний Саба Гогличидзе 20.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-20T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия забил очередной гол в гостевом матче восьмого тура серии А против "Эмполи" и принес победу неаполитанцам – 1:0. На счету Кварацхелия в текущем сезоне – четыре гола и две голевые передачи. Он был признан лучшим игроком серии А по итогам сентября. Во втором тайме "Наполи" активизировался и создавал опасные моменты у ворот соперника. На 61-й минуте матча игрок "Эмполи" Фаустино Анджорин сфолил в своей штрафной, и судья назначил пенальти, который реализовал Кварацхелия. Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в серии А >>На 76-й минуте Конте решил заменить грузинского вингера. Вместо него на поле вышел бразилец Давид Нерес. Счет на табло до конца матча так и не изменился. В этот день на поле, кроме Кварацхелия, играл еще один грузин – защитник "Эмполи", 20-летний Саба Гогличидзе. Оба игрока вышли на поле с первых минут встречи и часто вынуждены были сражаться друг с другом. Гогличидзе отыграл 78 минут. После восьми туров чемпионата Италии "Наполи" набрал 19 очков и находится на первом месте, а "Эмполи" занимает 11-ю позицию с 10 очками. Следующий матч клуб Кварацхелия сыграет 26 октября против "Лечче".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче против "Эмполи"
19:44 20.10.2024 (обновлено: 20:31 20.10.2024)
В этот день на поле, кроме Кварацхелия, играл еще один грузин – защитник "Эмполи", 20-летний Саба Гогличидзе
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия забил очередной гол в гостевом матче восьмого тура серии А против "Эмполи" и принес победу неаполитанцам – 1:0.
На счету Кварацхелия в текущем сезоне – четыре гола и две голевые передачи. Он был признан лучшим игроком серии А по итогам сентября.
Во втором тайме "Наполи" активизировался и создавал опасные моменты у ворот соперника. На 61-й минуте матча игрок "Эмполи" Фаустино Анджорин сфолил в своей штрафной, и судья назначил пенальти, который реализовал Кварацхелия.
На 76-й минуте Конте решил заменить грузинского вингера. Вместо него на поле вышел бразилец Давид Нерес. Счет на табло до конца матча так и не изменился.
В этот день на поле, кроме Кварацхелия, играл еще один грузин – защитник "Эмполи", 20-летний Саба Гогличидзе. Оба игрока вышли на поле с первых минут встречи и часто вынуждены были сражаться друг с другом. Гогличидзе отыграл 78 минут.
После восьми туров чемпионата Италии "Наполи" набрал 19 очков и находится на первом месте, а "Эмполи" занимает 11-ю позицию с 10 очками.
Следующий матч клуб Кварацхелия сыграет 26 октября против "Лечче".