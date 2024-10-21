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Чуть более 50% граждан Молдовы выступили за вступление в ЕС

Чуть более 50% граждан Молдовы выступили за вступление в ЕС

Sputnik Грузия

Вчера в Молдове прошли президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T10:39+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Чуть более половины молдавских избирателей проголосовали на референдуме за вступление республики в Европейский союз, следует из данных ЦИК после обработки 98,38% протоколов.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В частности, за эту инициативу проголосовали 732 780 человек (50,07%), против — 730 664 жителя страны, или 49,93%.Накануне в Молдове прошли президентские выборы, главу республики выбирали сроком на четыре года. В этот же день состоялся и референдум, в рамках которого граждане отвечали на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю>>Явка как по выборам, так и по референдуму превысила необходимый лимит в 33,3%. Так что оба события признаны состоявшимися.Ранее сама идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдовы. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для укрепления позиций нынешних властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.Что касается выборов главы государства, согласно данным ЦИК после обработки 98,29% протоколов, лидирует действующий президент Майя Санду. Она набирает 41,92% голосов. На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.Между тем Майя Санду утверждает, что республика столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие "ОПГ вместе с иностранными силами" якобы пытались подкупить избирателей.При этом у власти есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс, отметила Санду.По ее словам, власти страны не откажутся защищать свободу и демократию. "Ждем финальных результатов и озвучим дальнейшие действия", - добавила Санду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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