https://sputnik-georgia.ru/20241021/deputat-prezident-gruzii--nenadezhnyy-chelovek-v-politike-290457833.html

Депутат: президент Грузии – ненадежный человек в политике

Депутат: президент Грузии – ненадежный человек в политике

Sputnik Грузия

Зурабишвили ранее заявила, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский поддерживает ее "Грузинскую хартию" 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T16:55+0400

2024-10-21T16:55+0400

2024-10-21T16:55+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Представительству Евросоюза в Грузии пришлось давать разъяснения в связи с заявлением президента страны Саломе Зурабишвили, поскольку она ненадежный человек как в политике, так и в международных отношениях, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили ранее заявила, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский поддерживает ее "Грузинскую хартию" и предусмотренный документом план действий. Однако в ответ на это заявление представительство ЕС направило телеканалу "Рустави 2" письмо иного содержания, в котором разъяснялось, что "ЕС не поддерживает какой-либо политический союз на нынешних выборах, но готов сотрудничать с любым демократическим правительством, избранным грузинским народом". Второй вопрос, по словам депутата, заключается в том, что написано в самом разъяснении и какое разъяснение было дано со стороны представительства ЕС. "Конечно, никто этого не признает и никто не скажет, что вовлеченность в грузинские выборы настолько открыта", – отметила Бочоришвили. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства. Что касается "Грузинской хартии", то Зурабишвили представила ее 26 мая, в День независимости Грузии. Хартию подписали прозападные оппозиционные партии, которые идут на выборы в составе четырех коалиций. Бессовестная интерпретация – реакция депутата на заявление президента Грузии>>Согласно хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы, и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, по своей сути и духу служит осуществлению основных шагов, имеющих экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, европа, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024