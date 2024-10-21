https://sputnik-georgia.ru/20241021/bessovestnaya-interpretatsiya--reaktsiya-deputata-na-zayavlenie-prezidenta-gruzii-290442445.html

Бессовестная интерпретация – реакция депутата на заявление президента Грузии

Бессовестная интерпретация – реакция депутата на заявление президента Грузии

Sputnik Грузия

Вице-спикер также напомнил западным партнерам, что Грузия по всем параметрам опережает все страны-кандидаты на вступление в ЕС 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T11:52+0400

2024-10-21T11:52+0400

2024-10-21T12:13+0400

политика

грузия

новости

украина

молдова

тбилиси

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

мамука хазарадзе

парламентские выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_0:149:2400:1499_1920x0_80_0_0_8229becadecc2926eb1a0b2aed45cac5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается представить текущие в стране политические процессы иным образом, что является бессовестной интерпретацией, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили ранее заявила, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский поддерживает ее "Грузинскую хартию" и предусмотренный документом план действий. Однако в ответ на это заявление представительство ЕС направило телеканалу "Рустави 2" письмо иного содержания, в котором разъяснялось, что "ЕС не поддерживает какой-либо политический союз на нынешних выборах, но готов сотрудничать с любым демократическим правительством, избранным грузинским народом". Саломе Зурабишвили в сентябре пригласила в президентский дворец для переговоров о возможном предвыборном объединении руководство партии экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия", созданной вокруг партии Мамуки Хазарадзе. Партия Гахария отметила, что отложила в сторону свои партийные интересы, а вторая сторона, вероятно, не смогла достичь внутреннего консенсуса, из-за чего союз амбициозных политиков не состоялся.Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы, и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, по своей сути и духу служит осуществлению основных шагов, имеющих экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. В своем комментарии вице-спикер также напомнил западным коллегам, что Грузия по всем параметрам опережает все страны-кандидаты на вступление в ЕС. Президент Грузии нарушает Конституцию и суверенитет страны – глава парламента>>"Я хотел бы еще раз сказать нашим коллегам из Евросоюза и всего мира: наш стандарт – европейский. Мы лучше по всем показателям, у нас показатели лучше, чем у любой страны-кандидата", – подчеркнул Вольский.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

молдова

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, украина, молдова, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, мамука хазарадзе, парламентские выборы в грузии 2024 , европа