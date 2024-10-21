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Бессовестная интерпретация – реакция депутата на заявление президента Грузии
Бессовестная интерпретация – реакция депутата на заявление президента Грузии
Sputnik Грузия
Вице-спикер также напомнил западным партнерам, что Грузия по всем параметрам опережает все страны-кандидаты на вступление в ЕС 21.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается представить текущие в стране политические процессы иным образом, что является бессовестной интерпретацией, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили ранее заявила, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский поддерживает ее "Грузинскую хартию" и предусмотренный документом план действий. Однако в ответ на это заявление представительство ЕС направило телеканалу "Рустави 2" письмо иного содержания, в котором разъяснялось, что "ЕС не поддерживает какой-либо политический союз на нынешних выборах, но готов сотрудничать с любым демократическим правительством, избранным грузинским народом". Саломе Зурабишвили в сентябре пригласила в президентский дворец для переговоров о возможном предвыборном объединении руководство партии экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия", созданной вокруг партии Мамуки Хазарадзе. Партия Гахария отметила, что отложила в сторону свои партийные интересы, а вторая сторона, вероятно, не смогла достичь внутреннего консенсуса, из-за чего союз амбициозных политиков не состоялся.Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы, и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, по своей сути и духу служит осуществлению основных шагов, имеющих экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. В своем комментарии вице-спикер также напомнил западным коллегам, что Грузия по всем параметрам опережает все страны-кандидаты на вступление в ЕС. Президент Грузии нарушает Конституцию и суверенитет страны – глава парламента>>"Я хотел бы еще раз сказать нашим коллегам из Евросоюза и всего мира: наш стандарт – европейский. Мы лучше по всем показателям, у нас показатели лучше, чем у любой страны-кандидата", – подчеркнул Вольский.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, молдова, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, мамука хазарадзе, парламентские выборы в грузии 2024 , европа
политика, грузия, новости, украина, молдова, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, мамука хазарадзе, парламентские выборы в грузии 2024 , европа
Бессовестная интерпретация – реакция депутата на заявление президента Грузии
11:52 21.10.2024 (обновлено: 12:13 21.10.2024)
Вице-спикер также напомнил западным партнерам, что Грузия по всем параметрам опережает все страны-кандидаты на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается представить текущие в стране политические процессы иным образом, что является бессовестной интерпретацией, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Зурабишвили ранее заявила, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский поддерживает ее "Грузинскую хартию" и предусмотренный документом план действий. Однако в ответ на это заявление представительство ЕС направило телеканалу "Рустави 2" письмо иного содержания, в котором разъяснялось, что "ЕС не поддерживает какой-либо политический союз на нынешних выборах, но готов сотрудничать с любым демократическим правительством, избранным грузинским народом".
"Безусловно, это бессовестная интерпретация. Как можно говорить, что если победит Мамука Хазарадзе (лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии – ред."), то мы идем в Европу, а если "Грузинская мечта" не потерпит поражения, то тогда нам закрыта дорога в Европу", – заявил Вольский.
Саломе Зурабишвили в сентябре пригласила в президентский дворец для переговоров о возможном предвыборном объединении руководство партии экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия", созданной вокруг партии Мамуки Хазарадзе. Партия Гахария отметила, что отложила в сторону свои партийные интересы, а вторая сторона, вероятно, не смогла достичь внутреннего консенсуса, из-за чего союз амбициозных политиков не состоялся.
Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы, и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы.
"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, по своей сути и духу служит осуществлению основных шагов, имеющих экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС.
В своем комментарии вице-спикер также напомнил западным коллегам, что Грузия по всем параметрам опережает все страны-кандидаты на вступление в ЕС.
"Я хотел бы еще раз сказать нашим коллегам из Евросоюза и всего мира: наш стандарт – европейский. Мы лучше по всем показателям, у нас показатели лучше, чем у любой страны-кандидата", – подчеркнул Вольский.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.
Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.
Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора.
Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.