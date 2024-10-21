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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Sputnik Грузия
В грузинской столице минимальная температура воздуха ночью составит +4 градуса 21.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Погода прояснится на большей части территории Грузии с 22 октября, в дневное время суток относительно потеплеет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси погода ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит 16-18, а ночью 4-6 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем повысится до 13-18 градусов тепла. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) вероятен небольшой дождь. Температура воздуха днем повысится до 15-20 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха прогреется до 5-10°. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется до 13-18 градусов. Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды>>В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами возможен снег. Температура воздуха составит 5-10 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, национальное агентство окружающей среды, восточная грузия, западная грузия, грузия, новости, тбилиси
погода, национальное агентство окружающей среды, восточная грузия, западная грузия, грузия, новости, тбилиси
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
В грузинской столице минимальная температура воздуха ночью составит +4 градуса
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Погода прояснится на большей части территории Грузии с 22 октября, в дневное время суток относительно потеплеет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси погода ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит 16-18, а ночью 4-6 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем повысится до 13-18 градусов тепла.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) вероятен небольшой дождь. Температура воздуха днем повысится до 15-20 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха прогреется до 5-10°.
В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется до 13-18 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами возможен снег. Температура воздуха составит 5-10 градусов тепла.