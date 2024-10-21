https://sputnik-georgia.ru/20241021/na-kakie-shagi-poydet-oppozitsiya-dlya-diskreditatsii-vyborov---zayavlenie-gruzinskoy-mechty-290464622.html

На какие шаги пойдет оппозиция для дискредитации выборов – заявление "Грузинской мечты"

На какие шаги пойдет оппозиция для дискредитации выборов – заявление "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Оппозиция уже давно смирились с неизбежным поражением и вместо того, чтобы заботиться о результатах выборов, готовится к чему-то другому, заявил исполнительный... 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T19:40+0400

2024-10-21T19:40+0400

2024-10-21T21:22+0400

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мамука мдинарадзе

сгб

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Часть оппозиции собирается предпринять конкретные шаги для дискредитации предстоящих выборов 26 октября, среди которых – повреждение аппаратов верификации и подсчета голосов, имитация т.н. каруселей, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе на брифинге. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Способы оппозиции дискредитировать выборы 26 октября: "И это, конечно, не полный список", - отметил Мдинарадзе. По его словам, предстоящие выборы войдут в историю как беспрецедентные. По его словам, оппозиция ограничивается только медийной активностью, а основным компонентом их кампании является создание контента для телевидения и социальных сетей в форме участия в телевизионных интервью и программах, а также путем тиражирования и комментированием заявлений, сделанных в помощь им извне. Кроме того, беспрецедентны предстоящие выборы тем, что никто из оппонентов не говорит об использовании административного ресурса, ни о подкупе, ни о неконкурентной избирательной среде и так далее. Факт, что они уже давно смирились с неизбежным поражением и вместо того, чтобы заботиться о результатах выборов, готовятся к чему-то другому, подчеркнул исполнительный секретарь правящей партии. Как заметил Мдинарадзе, ни одна из партий не проводит никакой кампании на избирательном поле, кроме "Грузинской мечты".. "Непосредственный контакт с избирателем и полноценная избирательная кампания есть у единственный партии – это мы, "Грузинская мечта". Также не существует другой партии, кроме "Грузинской мечты", у которых есть кандидаты в делегаты в избирательных округах", - подчеркнул Мдинарадзе. По его словам, не менее важна организованная в последние три-четыре дня кампания, в которой главную роль играют журналисты, и подозрение падает на оппозиционные СМИ. По его словам, из провокационных звонков наглядно видно, что их цель – распространить ответы, вырванные из контекста. "Однако, несмотря на эти сотни звонков, им до сих пор не удалось сделать ни одной записи, которую можно было бы использовать в своих вредительских планах. Им удалось создать только два некачественных фейка. Один вы, наверное, помните, в случае в Рустави, другой – в Цнори, оба мы разоблачили в тот же день", - заявил Мдинарадзе. Также , по его словам, у "Грузинской мечты" есть информация о том, что представители "агентурной четверки" собираются на нескольких участках в масштабах Грузии шантажировать или подкупать довольно солидной суммой людей, участвующих в избирательном процессе, чтобы вовлечь их в элементарные нарушения-манипуляцию выборов. Как отметил Мдинарадзе, в планы "Грузинской мечты" не входит даже малейшее нарушение законодательства на выборах. По его словам, если кто-то обратится к сторонникам правящей партии с таким предложением, то он является недоброжелателем не только власти, но и Грузии, и имеет единственную цель – бросить тень на демократические выборы и позаботиться о том, чтобы они были объявлены нелегальными. Депутат подчеркнул, что "Грузинская мечта" продолжит информировать общество о том, как "агентурная четверка" пытается перекрыть фейк-кампанией волю большинства и обречь эту страну на неминуемую гибель. Согласно заявлению СГБ Грузии, связанные с политическими кругами группы планируют распространение созданных с использованием искусственного интеллекта фальсифицированных видео- и аудиозаписей, в которых будут использованы голоса и изображения представителей власти. Целью этого названо создание очагов дестабилизации в стране. СГБ Грузии заявила о готовящихся провокациях перед выборами >>Согласно информации, которой располагает СГБ, фальсифицированные аудиозаписи планируется преподнести в качестве утечки из ведомства. Все это рассчитано на дискредитацию СГБ и внесение диссонанса между ветвями власти. Главной целью этой провокации СГБ назвало искусственное создание и поднятие протестных настроений и создание очагов дестабилизации в Грузии для дальнейшего использования этого в политических целях. СГБ подчеркнуло, что внимательно следит за деятельностью вышеуказанных групп, и в случае любого нарушения закона будут приняты соответствующие меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, сгб, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024