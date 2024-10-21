https://sputnik-georgia.ru/20241021/na-kakie-shagi-poydet-oppozitsiya-dlya-diskreditatsii-vyborov---zayavlenie-gruzinskoy-mechty-290464622.html
На какие шаги пойдет оппозиция для дискредитации выборов – заявление "Грузинской мечты"
На какие шаги пойдет оппозиция для дискредитации выборов – заявление "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Оппозиция уже давно смирились с неизбежным поражением и вместо того, чтобы заботиться о результатах выборов, готовится к чему-то другому, заявил исполнительный... 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T19:40+0400
2024-10-21T19:40+0400
2024-10-21T21:22+0400
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единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Часть оппозиции собирается предпринять конкретные шаги для дискредитации предстоящих выборов 26 октября, среди которых – повреждение аппаратов верификации и подсчета голосов, имитация т.н. каруселей, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе на брифинге. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Способы оппозиции дискредитировать выборы 26 октября: "И это, конечно, не полный список", - отметил Мдинарадзе. По его словам, предстоящие выборы войдут в историю как беспрецедентные. По его словам, оппозиция ограничивается только медийной активностью, а основным компонентом их кампании является создание контента для телевидения и социальных сетей в форме участия в телевизионных интервью и программах, а также путем тиражирования и комментированием заявлений, сделанных в помощь им извне. Кроме того, беспрецедентны предстоящие выборы тем, что никто из оппонентов не говорит об использовании административного ресурса, ни о подкупе, ни о неконкурентной избирательной среде и так далее. Факт, что они уже давно смирились с неизбежным поражением и вместо того, чтобы заботиться о результатах выборов, готовятся к чему-то другому, подчеркнул исполнительный секретарь правящей партии. Как заметил Мдинарадзе, ни одна из партий не проводит никакой кампании на избирательном поле, кроме "Грузинской мечты".. "Непосредственный контакт с избирателем и полноценная избирательная кампания есть у единственный партии – это мы, "Грузинская мечта". Также не существует другой партии, кроме "Грузинской мечты", у которых есть кандидаты в делегаты в избирательных округах", - подчеркнул Мдинарадзе. По его словам, не менее важна организованная в последние три-четыре дня кампания, в которой главную роль играют журналисты, и подозрение падает на оппозиционные СМИ. По его словам, из провокационных звонков наглядно видно, что их цель – распространить ответы, вырванные из контекста. "Однако, несмотря на эти сотни звонков, им до сих пор не удалось сделать ни одной записи, которую можно было бы использовать в своих вредительских планах. Им удалось создать только два некачественных фейка. Один вы, наверное, помните, в случае в Рустави, другой – в Цнори, оба мы разоблачили в тот же день", - заявил Мдинарадзе. Также , по его словам, у "Грузинской мечты" есть информация о том, что представители "агентурной четверки" собираются на нескольких участках в масштабах Грузии шантажировать или подкупать довольно солидной суммой людей, участвующих в избирательном процессе, чтобы вовлечь их в элементарные нарушения-манипуляцию выборов. Как отметил Мдинарадзе, в планы "Грузинской мечты" не входит даже малейшее нарушение законодательства на выборах. По его словам, если кто-то обратится к сторонникам правящей партии с таким предложением, то он является недоброжелателем не только власти, но и Грузии, и имеет единственную цель – бросить тень на демократические выборы и позаботиться о том, чтобы они были объявлены нелегальными. Депутат подчеркнул, что "Грузинская мечта" продолжит информировать общество о том, как "агентурная четверка" пытается перекрыть фейк-кампанией волю большинства и обречь эту страну на неминуемую гибель. Согласно заявлению СГБ Грузии, связанные с политическими кругами группы планируют распространение созданных с использованием искусственного интеллекта фальсифицированных видео- и аудиозаписей, в которых будут использованы голоса и изображения представителей власти. Целью этого названо создание очагов дестабилизации в стране. СГБ Грузии заявила о готовящихся провокациях перед выборами >>Согласно информации, которой располагает СГБ, фальсифицированные аудиозаписи планируется преподнести в качестве утечки из ведомства. Все это рассчитано на дискредитацию СГБ и внесение диссонанса между ветвями власти. Главной целью этой провокации СГБ назвало искусственное создание и поднятие протестных настроений и создание очагов дестабилизации в Грузии для дальнейшего использования этого в политических целях. СГБ подчеркнуло, что внимательно следит за деятельностью вышеуказанных групп, и в случае любого нарушения закона будут приняты соответствующие меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, сгб, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, сгб, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
На какие шаги пойдет оппозиция для дискредитации выборов – заявление "Грузинской мечты"
19:40 21.10.2024 (обновлено: 21:22 21.10.2024)
Оппозиция уже давно смирились с неизбежным поражением и вместо того, чтобы заботиться о результатах выборов, готовится к чему-то другому, заявил исполнительный секретарь правящей партии
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Часть оппозиции собирается предпринять конкретные шаги для дискредитации предстоящих выборов 26 октября, среди которых – повреждение аппаратов верификации и подсчета голосов, имитация т.н. каруселей, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"Представители агентурной четверки, по нашей информации, также рассматривают различные пропагандистские способы дискредитации выборов, и я перечислю некоторые из них для примера, чтобы общество было осторожно", - заявил Мдинарадзе.
Способы оппозиции дискредитировать выборы 26 октября:
написание одинаковых жалоб на всех участках,
перезагрузка каналов коммуникации ЦИК,
массовый отказ членов участковой избирательной комиссии от партии от выполнения возложенных на них функций,
создание искусственных очередей на избирательных участках,
повреждение аппаратов верификации и подсчета голосов,
кража и выбрасывание бюллетеней – как будто люди на улице находят бюллетени, предназначенные для каруселей,
попытки нескольких человек вторично проникнуть на участки и намеренно поднять шум,
попытка вынести бюллетени с участка,
публичная демонстрация таких фотографий, где круг закрашен перед цифрой 41, чтобы доказать, что людей заставляют голосовать за правящую партию и в качестве подтверждения делать фото,
распространение фотографий, где кружок перед цифрой 41 закрашен, а затем перечеркнут, пытаясь таким образом создать в социальных сетях впечатление, что голосование является принудительным, и демонстрируя вызванный этим протест,
фото бюллетеней, сложенных собственноручно, что якобы контролируется, кто и за кого голосует.
"И это, конечно, не полный список", - отметил Мдинарадзе.
По его словам, предстоящие выборы войдут в историю как беспрецедентные.
"Началась последняя неделя перед выборами, и можно смело сказать, что это беспрецедентные выборы в истории нашей страны, потому что нет ни одной оппозиционной партии, которая работает на так называемом "избирательном поле", - заявил Мдинарадзе.
По его словам, оппозиция ограничивается только медийной активностью, а основным компонентом их кампании является создание контента для телевидения и социальных сетей в форме участия в телевизионных интервью и программах, а также путем тиражирования и комментированием заявлений, сделанных в помощь им извне.
Кроме того, беспрецедентны предстоящие выборы тем, что никто из оппонентов не говорит об использовании административного ресурса, ни о подкупе, ни о неконкурентной избирательной среде и так далее.
"Представьте себе, что в этом направлении нам, правящей партии, есть на что пожаловаться на оппозиционные силы – например, до сегодняшнего дня, до этого момента ни одно из СМИ "Национального движения" не попыталось устранить серьезнейший дисбаланс, который они создали, не транслируя наши рекламные видеоролики", - заявил Мдинарадзе.
Факт, что они уже давно смирились с неизбежным поражением и вместо того, чтобы заботиться о результатах выборов, готовятся к чему-то другому, подчеркнул исполнительный секретарь правящей партии.
Как заметил Мдинарадзе, ни одна из партий не проводит никакой кампании на избирательном поле, кроме "Грузинской мечты"..
"Непосредственный контакт с избирателем и полноценная избирательная кампания есть у единственный партии – это мы, "Грузинская мечта". Также не существует другой партии, кроме "Грузинской мечты", у которых есть кандидаты в делегаты в избирательных округах", - подчеркнул Мдинарадзе.
По его словам, не менее важна организованная в последние три-четыре дня кампания, в которой главную роль играют журналисты, и подозрение падает на оппозиционные СМИ.
"В частности, с 15 октября по сегодняшний день нашим сторонникам, в том числе сотрудникам различных ведомств, министерств, партийным активистам были сделаны сотни, повторяю, сотни провокационных звонков", - заявил Мдинарадзе.
По его словам, из провокационных звонков наглядно видно, что их цель – распространить ответы, вырванные из контекста.
"Однако, несмотря на эти сотни звонков, им до сих пор не удалось сделать ни одной записи, которую можно было бы использовать в своих вредительских планах. Им удалось создать только два некачественных фейка. Один вы, наверное, помните, в случае в Рустави, другой – в Цнори, оба мы разоблачили в тот же день", - заявил Мдинарадзе.
Также , по его словам, у "Грузинской мечты" есть информация о том, что представители "агентурной четверки" собираются на нескольких участках в масштабах Грузии шантажировать или подкупать довольно солидной суммой людей, участвующих в избирательном процессе, чтобы вовлечь их в элементарные нарушения-манипуляцию выборов.
Как отметил Мдинарадзе, в планы "Грузинской мечты" не входит даже малейшее нарушение законодательства на выборах.
"Ни то что какое-либо нарушение и, таким образом, получение даже одного дополнительного голоса, но даже очень небольшое, незначительное отклонение от рамок закона не вписывается в наши планы", - заявил Мдинарадзе.
По его словам, если кто-то обратится к сторонникам правящей партии с таким предложением, то он является недоброжелателем не только власти, но и Грузии, и имеет единственную цель – бросить тень на демократические выборы и позаботиться о том, чтобы они были объявлены нелегальными.
Депутат подчеркнул, что "Грузинская мечта" продолжит информировать общество о том, как "агентурная четверка" пытается перекрыть фейк-кампанией волю большинства и обречь эту страну на неминуемую гибель.
Согласно заявлению СГБ Грузии, связанные с политическими кругами группы планируют распространение созданных с использованием искусственного интеллекта фальсифицированных видео- и аудиозаписей, в которых будут использованы голоса и изображения представителей власти. Целью этого названо создание очагов дестабилизации в стране.
Согласно информации, которой располагает СГБ, фальсифицированные аудиозаписи планируется преподнести в качестве утечки из ведомства. Все это рассчитано на дискредитацию СГБ и внесение диссонанса между ветвями власти.
Главной целью этой провокации СГБ назвало искусственное создание и поднятие протестных настроений и создание очагов дестабилизации в Грузии для дальнейшего использования этого в политических целях.
СГБ подчеркнуло, что внимательно следит за деятельностью вышеуказанных групп, и в случае любого нарушения закона будут приняты соответствующие меры.