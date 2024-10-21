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В центре Тбилиси заработает еще одна канатная дорога
В центре Тбилиси заработает еще одна канатная дорога
Sputnik Грузия
Канатная дорога состоит из двух секций и 34 гондол 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T16:00+0400
2024-10-21T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Новая канатная дорога свяжет площадь Свободы в центре Тбилиси с горой Табори, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время в столице Грузии функционируют три канатные дороги — от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Канатная дорога состоит из двух секций и 34 гондол. Обе секции канатной дороги могут перевозить 1 тысячу пассажиров в час. Проект стоимостью 20 миллионов долларов реализовал Фонд развития туризма Грузии. На прошлой неделе Каладзе вместе с премьером Ираклием Кобахидзе открыли новую канатную дорогу с центрального проспекта Руставели до парка Мтацминда. Наконец-то! Открылась канатная дорога Руставели - парк Мтацминда в Тбилиси>>Проект по восстановлению канатной дороги начался в 2021 году. Его стоимость составила 50 миллионов лари. Канатка оснащена 21 гондолой, вмещающей по восемь человек. Длина маршрута составляет 845,55 м. Время в пути – около 4 минут. Канатная дорога сможет перевезти около 1,2 тысячи пассажиров в час.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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канатная дорога, каха каладзе, ираклий кобахидзе, черепашье озеро, тбилиси, грузия, новости
канатная дорога, каха каладзе, ираклий кобахидзе, черепашье озеро, тбилиси, грузия, новости
В центре Тбилиси заработает еще одна канатная дорога
Канатная дорога состоит из двух секций и 34 гондол
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Новая канатная дорога свяжет площадь Свободы в центре Тбилиси с горой Табори, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В настоящее время в столице Грузии функционируют три канатные дороги — от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда.
"Подняться от площади Свободы на канатной дороге можно ровно за пять минут", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который ознакомился с проектом вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Канатная дорога состоит из двух секций и 34 гондол. Обе секции канатной дороги могут перевозить 1 тысячу пассажиров в час. Проект стоимостью 20 миллионов долларов реализовал Фонд развития туризма Грузии.
На прошлой неделе Каладзе вместе с премьером Ираклием Кобахидзе открыли новую канатную дорогу с центрального проспекта Руставели до парка Мтацминда.
Проект по восстановлению канатной дороги начался в 2021 году. Его стоимость составила 50 миллионов лари.
Канатка оснащена 21 гондолой, вмещающей по восемь человек. Длина маршрута составляет 845,55 м. Время в пути – около 4 минут. Канатная дорога сможет перевезти около 1,2 тысячи пассажиров в час.