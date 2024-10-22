https://sputnik-georgia.ru/20241022/do-200-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchili-novye-kvartiry-v-kutaisi-290472740.html

До 200 семей вынужденных переселенцев получили новые квартиры в Кутаиси

До 200 семей вынужденных переселенцев получили новые квартиры в Кутаиси

Sputnik Грузия

Квартиры осмотрели главы Минздрава и Мининфраструктуры Грузии 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T14:30+0400

2024-10-22T14:30+0400

2024-10-22T14:30+0400

грузия

новости

общество

кутаиси

имерети

ираклий карселадзе

фонд муниципального развития

минздрав

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/16/290472203_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_96ab5b6d4ed9deb297d2b529b539eac1.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Отремонтированные квартиры в новостройках на улице Шервашидзе в Кутаиси (регион Имерети) получили до 200 семей вынужденных переселенцев, сообщили в Минздраве Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми. Главы Минздрава и Мининфраструктуры, Михаил Сарджвеладзе и Ираклий Карселадзе, поздравили переселенцев с новым жильем, осмотрев квартиры и условия проживания на местах. Как отметил Сарджвеладзе, расселение семей вынужденных переселенцев является одним из приоритетов государства, и с этой целью одновременно в разных городах страны ведется строительство жилых комплексов. С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. В рамках проекта жилплощадь получат 13 тысяч вынужденно перемещенных семей. Около 7 тысяч семей получат квартиры в новых корпусах, а 6 тысяч семей расселят в рамках программы "Дом в деревне".Новые правила Новые нормы распределения жилья временным переселенцам вступили в силу в Грузии с 1 января прошлого года. Согласно новшеству, государство не будет обеспечивать долгосрочным жильем лица со статусом вынужденного переселенца, родившихся после 1 января 2023 года. Также лишатся права на жилье и те лица, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года. Жилье таким лицам будет полагаться только как наследникам своих родственников. А вот оставшиеся сиротами лица после 2023 года будут обеспечены тем жильем, которое полагалось их родителям. По официальной статистике, государству предстоит обеспечить жильем 43 809 семей переселенцев. Более тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры на западе Грузии>>Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев – это 94,5 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

имерети

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, кутаиси, имерети, ираклий карселадзе, фонд муниципального развития, минздрав, тбилиси