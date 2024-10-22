До 200 семей вынужденных переселенцев получили новые квартиры в Кутаиси
© Ministry of IDPs, Labor, Health and Social ProtectionДома для вынужденных переселенцев в Кутаиси (регион Имерети)
© Ministry of IDPs, Labor, Health and Social Protection
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Квартиры осмотрели главы Минздрава и Мининфраструктуры Грузии
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Отремонтированные квартиры в новостройках на улице Шервашидзе в Кутаиси (регион Имерети) получили до 200 семей вынужденных переселенцев, сообщили в Минздраве Грузии.
В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми.
Современный жилой комплекс включает в себя 800 квартир в пяти 16-этажных домах. Здания построены Фондом муниципального развития Мининфраструктуры.
Главы Минздрава и Мининфраструктуры, Михаил Сарджвеладзе и Ираклий Карселадзе, поздравили переселенцев с новым жильем, осмотрев квартиры и условия проживания на местах.
© Ministry of IDPs, Labor, Health and Social ProtectionДома для вынужденных переселенцев в Кутаиси (регион Имерети)
Дома для вынужденных переселенцев в Кутаиси (регион Имерети)
© Ministry of IDPs, Labor, Health and Social Protection
Как отметил Сарджвеладзе, расселение семей вынужденных переселенцев является одним из приоритетов государства, и с этой целью одновременно в разных городах страны ведется строительство жилых комплексов.
С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ.
В рамках проекта жилплощадь получат 13 тысяч вынужденно перемещенных семей. Около 7 тысяч семей получат квартиры в новых корпусах, а 6 тысяч семей расселят в рамках программы "Дом в деревне".
© Ministry of IDPs, Labor, Health and Social ProtectionДома для вынужденных переселенцев в Кутаиси (регион Имерети)
Дома для вынужденных переселенцев в Кутаиси (регион Имерети)
© Ministry of IDPs, Labor, Health and Social Protection
Новые правила
Новые нормы распределения жилья временным переселенцам вступили в силу в Грузии с 1 января прошлого года.
Согласно новшеству, государство не будет обеспечивать долгосрочным жильем лица со статусом вынужденного переселенца, родившихся после 1 января 2023 года.
Также лишатся права на жилье и те лица, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года. Жилье таким лицам будет полагаться только как наследникам своих родственников.
А вот оставшиеся сиротами лица после 2023 года будут обеспечены тем жильем, которое полагалось их родителям.
По официальной статистике, государству предстоит обеспечить жильем 43 809 семей переселенцев.
Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ.
Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев – это 94,5 тысячи семей.