https://sputnik-georgia.ru/20241022/dokhody-ot-nalogov-v-gruzii-vyrosli-bolshe-planiruemogo--zayavlenie-spikera-parlamenta-290484125.html

Доходы от налогов в Грузии выросли больше планируемого – заявление спикера парламента

Доходы от налогов в Грузии выросли больше планируемого – заявление спикера парламента

Sputnik Грузия

Грузия, введя санкции против России, получила бы довольную оппозицию и экономический кризис, заявил спикер 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T19:39+0400

2024-10-22T19:39+0400

2024-10-22T19:39+0400

грузия

политика

экономика

шалва папуашвили

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Если бы Грузия верила легкомысленным заявлениям Запада и ввела бы санкции, то она не достигла бы прогресса, который у нее есть сейчас, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Налоговые поступления в бюджет за 9 месяцев превысили запланированные на 755 миллиона лари. При этом поступления от НДС превысили планируемый объем на 3,8% и составили 5,58 миллиарда лари, подоходного – на 3,9% и составили 4,94 миллиарда лари, налога на прибыль – на 11,6% и составили 2,49 миллиарда лари, а акциза – на 9,6% и составили 1,83 миллиарда. По его словам, взамен всех благ, Грузия, введя санкции против России, получила бы довольную оппозицию и экономический кризис, на выход из которого понадобились бы годы. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Иванишвили рассказал, как премьера Грузии призывали вести партизанскую войну против России >>Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, политика, экономика, шалва папуашвили, антироссийские санкции