https://sputnik-georgia.ru/20241022/ivanishvili-rasskazal-kak-premera-gruzii-prizyvali-vesti-partizanskuyu-voynu-protiv-rossii-290467467.html

Иванишвили рассказал, как премьера Грузии призывали вести партизанскую войну против России

Иванишвили рассказал, как премьера Грузии призывали вести партизанскую войну против России

Sputnik Грузия

Власти Грузии уже давно говорят, что на них оказывается колоссальное давление с целью втянуть страну в вооруженное противостояние с Россией 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T00:10+0400

2024-10-22T00:10+0400

2024-10-22T01:05+0400

грузия

новости

политика

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

украина

георгий гахария

ираклий гарибашвили

нато

европарламент

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1e/285344083_220:438:1869:1366_1920x0_80_0_0_4c4e96f054b61954a6f2b3013159ec6f.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили рассказывал, как высокопоставленное должностное лицо одной из стран призывало его, будучи премьер-министра Грузии, ввязать страну в партизанскую войну с Россией, так как таким образом за несколько дней все 3 миллиона грузин не перебить, сказал основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу "Имеди".После начала конфликта на Украине грузинские власти начали заявлять, что на них оказывается колоссальное давление с целью втянуть Грузию в вооруженное противостояние с Россией, открыв т. н. "второй фронт". На Западе подобные заявления называют дезинформацией. Тогда, как заявил Иванишвили, собеседник на то время премьер-министра Гарибашвили предложил вести партизанскую войну. "Вас 3 миллиона и за три-четыре дня всех вас же не перебьют. Вы можете партизанским движением идти в лес, а мы поставим, поможем, а вы воюйте оттуда. Вот это было реальностью", - пересказал Иванишвили слова иностранца, о которых ему рассказал Гарибашвили.По его словам, так же в кабинетах, за закрытыми дверями представители Запада призывали грузинские власти ввести санкции против России, было большое давление, а на публике они говорили, что подобных требований ни у кого нет. Иванишвили отметил, что спустя два года Европарламент рискнул и вписал в свою резолюцию "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" от 9 октября призыв присоединиться к санкциям против России. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>Основатель "Грузинской мечты" также затронул тему саммита НАТО в Бухаресте 2008 года. По его словам, тогда Грузию и Украину не приняли в альянс, так как на них были иные планы. "Напомню обществу, какие заявления делаются сейчас с Запада - лишь бы, ни в коем случае не допустить войны с Россией. Именно поэтому нас с Украиной оставили снаружи, заставили воевать и еще хотят заставить воевать", - сказал Иванишвили. По его словам, в 2008 году втянуть Грузию в войну власти того времени убедили их зарубежные хозяева. "Членов "Национального движения" и лидеров со студенческих времен обучали за рубежом, и там они начали прислуживать, превращаться в рабов и выполнять чужие желания. Они до конца не осознавали, чего от них хотят. Им помогли в осуществлении революции в 2003 году, еще в чем-то и они думали, что с войной 2008 года все будет просто", - сказал Иванишвили. Он отметил, что прежние власти в лице "Единого национального движения" не хорошо осознавали, что происходит, когда подписывались на прислуживание кому-то за рубежом. По словам Иванишвили, сегодня в оппозиции, которую "Грузинская мечта" называет "радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением", самые опасные те, кто прекрасно осознает, что от них требуется - это партия основателей одного из крупнейших банков страны TBC "Лело для Грузии" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию".Светлое будущее глазами партий – главные обещания перед выборами в Грузии>>Втягивание Грузии в войну, как отметил Иванишвили, в интересах "глобальной партии войны". Под этим власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе называют это утверждение теорией заговора. Так называемое "коллективное "Нацдвижение" лидеры правящей партии Грузии называют "локальной партией войны". Речь идет о "Едином национальном движении", партиях отколовшихся от него политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партиях "Лело", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, украина, георгий гахария, ираклий гарибашвили, нато, европарламент