https://sputnik-georgia.ru/20241022/kak-vesti-sebya-dukhovenstvu-v-period-vyborov-v-gruzii---napominanie-patriarkhii-290483245.html

Как вести себя духовенству в период выборов в Грузии – напоминание Патриархии

Как вести себя духовенству в период выборов в Грузии – напоминание Патриархии

Sputnik Грузия

Сегодня страна проходит наиважнейший путь, говорится в заявлении Патриархии 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T17:49+0400

2024-10-22T17:49+0400

2024-10-22T18:01+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Патриархия Грузии за несколько дней до выборов обратилась к духовенству с просьбой во время выступлений на фоне чрезмерных эмоций и напряженности помнить о своей роли в поддержании мира и единства, говорится в заявлении. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. В Патриархии напомнили, что главная цель сегодня, с одной стороны, защита национальных и религиозных ценностей, а с другой – объединение страны и сохранение мира. "Сегодня наша страна проходит наиважнейший путь. С одной стороны, защита национальных и религиозных ценностей, а с другой стороны, объединение страны, сохранение суверенитета и мира со стороны как государственных институций, так и общества", - говорится в заявлении. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". "Грузинская мечта" завершит предвыборную кампанию масштабной акцией в Тбилиси >>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, общество, патриархия грузии, парламентские выборы в грузии 2024