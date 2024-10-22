https://sputnik-georgia.ru/20241022/gruzinskaya-mechta-zavershit-predvybornuyu-kampaniyu-masshtabnoy-aktsiey-v-tbilisi-290471364.html

"Грузинская мечта" завершит предвыборную кампанию масштабной акцией в Тбилиси

"Грузинская мечта" завершит предвыборную кампанию масштабной акцией в Тбилиси

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T13:21+0400

2024-10-22T13:21+0400

2024-10-22T13:21+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Заключительное мероприятие избирательной кампании правящей партии "Грузинская мечта" состоится 23 октября в Тбилиси на площади Свободы в 19:00, сообщили в пресс-службе партии. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. Избирательная кампания правящей партии стартовала 17 июля открытием нового офиса в Ортачала в Тбилиси. За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>Ранее 20 октября в на площади Свободы состоялась акция оппозиции "Грузия выбирает Европу". Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024