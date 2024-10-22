https://sputnik-georgia.ru/20241022/lavrov-net-osnovaniy-ne-verit-slovam-politikov-gruzii-chto-zapad-tolkal-ikh-k-voyne-s-rf-290487228.html
Лавров: нет оснований не верить словам политиков Грузии, что Запад толкал их к войне с РФ
Лавров: нет оснований не верить словам политиков Грузии, что Запад толкал их к войне с РФ
Sputnik Грузия
После начала конфликта на Украине грузинские власти начали заявлять, что на них оказывается колоссальное давление с целью втянуть Грузию в вооруженное... 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T23:00+0400
2024-10-22T23:00+0400
2024-10-22T23:48+0400
политика
грузия
россия
новости
бидзина иванишвили
сергей лавров
ираклий гарибашвили
украина
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/19/283626740_0:0:1102:620_1920x0_80_0_0_2e4a89ecc351111ebb6986e6232721f8.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков, что Запад толкал Тбилиси на войну с Россией. Накануне основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. После начала конфликта на Украине грузинские власти начали заявлять, что на них оказывается колоссальное давление с целью втянуть Грузию в вооруженное противостояние с Россией, открыв т. н. "второй фронт". На Западе подобные заявления называют дезинформацией.Иванишвили рассказал, как премьера Грузии призывали вести партизанскую войну против России >>Втягивание Грузии в войну, как отметил Иванишвили, – в интересах "глобальной партии войны". Под этим власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе называют это утверждение теорией заговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/19/283626740_21:0:1073:789_1920x0_80_0_0_66067a0ced0058dad1076cc802892407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, россия, новости, бидзина иванишвили, сергей лавров, ираклий гарибашвили, украина, обострение ситуации вокруг украины
политика, грузия, россия, новости, бидзина иванишвили, сергей лавров, ираклий гарибашвили, украина, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: нет оснований не верить словам политиков Грузии, что Запад толкал их к войне с РФ
23:00 22.10.2024 (обновлено: 23:48 22.10.2024)
После начала конфликта на Украине грузинские власти начали заявлять, что на них оказывается колоссальное давление с целью втянуть Грузию в вооруженное противостояние с Россией
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков, что Запад толкал Тбилиси на войну с Россией.
Накануне основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня.
"Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять", - сказал Лавров "Известиям".
После начала конфликта на Украине грузинские власти начали заявлять, что на них оказывается колоссальное давление с целью втянуть Грузию в вооруженное противостояние с Россией, открыв т. н. "второй фронт". На Западе подобные заявления называют дезинформацией.
Втягивание Грузии в войну, как отметил Иванишвили, – в интересах "глобальной партии войны". Под этим власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе называют это утверждение теорией заговора.