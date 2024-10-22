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Лавров: нет оснований не верить словам политиков Грузии, что Запад толкал их к войне с РФ

Лавров: нет оснований не верить словам политиков Грузии, что Запад толкал их к войне с РФ

Sputnik Грузия

После начала конфликта на Украине грузинские власти начали заявлять, что на них оказывается колоссальное давление с целью втянуть Грузию в вооруженное... 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков, что Запад толкал Тбилиси на войну с Россией. Накануне основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. После начала конфликта на Украине грузинские власти начали заявлять, что на них оказывается колоссальное давление с целью втянуть Грузию в вооруженное противостояние с Россией, открыв т. н. "второй фронт". На Западе подобные заявления называют дезинформацией.Иванишвили рассказал, как премьера Грузии призывали вести партизанскую войну против России >>Втягивание Грузии в войну, как отметил Иванишвили, – в интересах "глобальной партии войны". Под этим власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе называют это утверждение теорией заговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, россия, новости, бидзина иванишвили, сергей лавров, ираклий гарибашвили, украина, обострение ситуации вокруг украины