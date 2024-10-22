https://sputnik-georgia.ru/20241022/nikomu-ne-peredavayte-svoi-udostovereniya-lichnosti--mdinaradze-obratilsya-k-izbiratelyam-290481308.html

"Никому не передавайте свои удостоверения личности" – Мдинарадзе обратился к избирателям

"Никому не передавайте свои удостоверения личности" – Мдинарадзе обратился к избирателям

Sputnik Грузия

Будущее страны как никогда зависит от результатов этих выборов, и каждый голос будет решающим, заявил депутат 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T18:20+0400

2024-10-22T18:20+0400

2024-10-22T18:48+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе призвал избирателей никому не передавать свои удостоверения личности и взять на себя ответственность за свой выбор на парламентских выборах 26 октября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. По его словам, будущее страны как никогда зависит от результатов этих выборов, и каждый голос будет решающим. Мдинарадзе также призвал избирателей не позволять никому вмешиваться в их выбор.По его словам, использование чужих удостоверений личности хотят превратить в основную "фейковую" тему. "В то же время появилась информация, что агентурная оппозиция организует подобное вредительство и пытается действовать по принципу внешнего вмешательства (Зугдиди, Телави и другие, они сами лучше поймут...)", – написал он. Мдинарадзе обратился ко всем, кто причастен к избирательным процессам, в первую очередь к активу "Грузинской мечты", отметив, что правящей партии не нужно ни малейшего отклонения от рамок закона. "Нам вообще ни к чему и малейшее отклонение от рамок закона. Даже если нам было бы нужно, мы бы не пошли на такое! Поэтому, если кто-то на каком-либо уровне скажет, что должен взять у избирателя удостоверение личности или совершить иное правонарушение, укажите ему на это заявление и скажите, что это вредительство, которое не приносит ничего, кроме вреда", – написал Мдинарадзе. Выборы в парламент Грузии 2024 – правила голосования>>Ранее Мдинарадзе заявил, что часть оппозиции собирается предпринять конкретные шаги для дискредитации предстоящих выборов 26 октября, среди которых – повреждение аппаратов верификации и подсчета голосов, имитация т.н. каруселей. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, зугдиди, телави, мамука мдинарадзе, парламентские выборы в грузии 2024