https://sputnik-georgia.ru/20241022/registratsiya-nablyudateley-za-vyborami-v-gruzii-zavershena-290473999.html

Регистрация наблюдателей за выборами в Грузии завершена

Регистрация наблюдателей за выборами в Грузии завершена

Sputnik Грузия

Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T17:35+0400

2024-10-22T17:35+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за парламентскими выборами завершена, всего за выборами будут наблюдать 102 организации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юрлицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее 1 года до дня голосования, устав или иной учредительный документ, которого на момент регистрации, предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека. Рекорд по числу местных наблюдателей был зафиксирован в 2020 году, когда регистрацию прошли 120 организаций. В 2016 за выборами в парламент Грузии наблюдала 91 организация, в 2012 – 50, а в 2008 – 33. По последним данным на сайте ЦИК, к 12 октября регистрацию прошли следующие местные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Парламентские выборы в Грузии 2024 Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, международное общество справедливых выборов и демократии, центр развития и демократии, парламентские выборы в грузии 2024