Регистрация наблюдателей за выборами в Грузии завершена
17:35 22.10.2024 (обновлено: 17:42 22.10.2024)
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Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за парламентскими выборами завершена, всего за выборами будут наблюдать 102 организации.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа.
Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юрлицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее 1 года до дня голосования, устав или иной учредительный документ, которого на момент регистрации, предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека.
Рекорд по числу местных наблюдателей был зафиксирован в 2020 году, когда регистрацию прошли 120 организаций. В 2016 за выборами в парламент Грузии наблюдала 91 организация, в 2012 – 50, а в 2008 – 33.
По последним данным на сайте ЦИК, к 12 октября регистрацию прошли следующие местные организации:
1."Центр гражданского развития и мониторинга"
2."Гражданский альянс за развитие"
3."Центр регионального развития и содействия"
4."Международное общество справедливых выборов и демократии"
5."Профессиональный союз работников профобразования Грузии и подготовки квалифицированных кадров и студентов"
6."Ассоциация молодых юристов Грузии"
7."Свободный голос"
8.Движение "Стыдно"
9."Центр мониторинга – Общество"
10."Открытое пространство Кавказ"
11."Академия будущего Грузии"
12."Международная прозрачность – Грузия"
13."Мишгов Ларда"
14."Избирательная лаборатория"
15."Международная обсерватория адвокатов и юристов"
16."Гражданское общество Месхети"
17."Европейская орбита Грузии"
18."Союз единство – гражданское общество многонациональная Грузия"
19."Центр защиты демократии и прав"
20."Центр защиты массмедиа и прав"
21."Лига сторонников Америки"
22."12 этажей для Евросоюза"
23."Группа реформ и исследований"
24."Обсервер политики и права"
25."Профессиональный союз образования"
26."Единодушие за права общества"
27."Молодежный центр – наше поколение 1921"
28."Бывшие политзаключенные – за права человека"
29."Новое поколение – за демократическую Грузию"
30."Центр демократических инициатив"
31."Аналитическо-компиляционный центр избирательных и политических технологий"
32."Штаб защиты демократии"
33."Общество парламентариев Грузии"
34."Гражданская идея – гражданская инициатива за демократический евроатлантический выбор"
35."Общественный мониторинг публичных ведомств и муниципальная активность"
36."Фонд развития Грузии – Кадаги"
37."Грузия – демократия и гражданское общество"
38."Институт свободы"
39."Общество образования избирателей"
40."Молодежь для молодежи и будущего"
41."Превенция для прогресса"
42."Организация вынужденных переселенцев и социально незащищенных "Танадгома"
43."Международная сеть гражданского развития"
44."Центр мониторинга публичных закупок"
45."Международный центр гражданской культуры"
46."Центр развития и демократии"
47."Институт исследования демократии"
48."Общественный защитник"
49."Ассоциация независимых журналистов – свободная пресса"
50."Новое слово"
51."Гражданское единство"
52."Институт тренингов и развития Грузии"
53."Ассоциация защиты прав молодежи"
54."Ассоциация правозащитников"
55."Европейское изменение"
56."Нео ТВ"
57."Институт Евразии анализа конфликтов и управления"
58."Единый молодежный союз Грузии"
59."Защити свою долю Родины"
60."Институт грузинской эмиграции и диаспоры"
61."Международная ассоциация – движение женщин за равноправие"
62."Центр гражданского адвокатирования"
63."Критичный гражданин"
64."Молодежная инициатива – для будущего Грузии"
65."Центр изучения общественного мнения"
66."Молодежный экспертный клуб"
67."Ассоциация свободное поколение"
68."Объединение женщин предпринимателей Хашури"
69."Центр демократии и мониторинга"
70."Грузинский орден"
71."Инициатива для гражданского общества"
72."Молодежь для европейского будущего"
73."Альтернатива НПО"
74."Дом эмигрантов"
75."Свет будущего"
76."A P M Georgia"
77."Социальная среда"
78."Ассоциация женщин предпринимателей"
79."Я вернусь"
80."Движение лига избирателей"
81."Фонд свободы"
82."Объединение добровольцев Грузии"
83."Ассоциация общественных инициатив"
84."Центр демократического правления"
85."Объединение молодых интеллектуалов Грузии – Лазаре"
86."Инициативная группа вынужденных переселенцев Хони"
87."Новое поколение – демократические выборы"
88."Защищенное и информированное общество"
89."Центр верховенства закона"
90."Ресурсы демократии и интеграции"
91."Центр защиты грузинского языка"
92."Организация женщин свободной Грузии"
93."Центр прав человека"
94."Свободный демократический институт"
95."Справедливость и развитие"
96."Новое поколение для лучшего будущего"
97."Фонд развития публичного управления"
98."Европейско-грузинский институт"
99."Женщина и развитие"
100."Центр развития гражданского общества"
101."Движение вперед"
102."Платформа Салам"
После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
© SputnikПравила голосования в Грузии, парламентские выборы 2024
Правила голосования в Грузии, парламентские выборы 2024
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