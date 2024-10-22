https://sputnik-georgia.ru/20241022/tserkov-ne-mozhet-byt-politicheskoy-storonoy--patriarkhiya-gruzii-290482727.html

Церковь не может быть политической стороной – Патриархия Грузии

Церковь не может быть политической стороной – Патриархия Грузии

Sputnik Грузия

Грузинская православная церковь поддержит выбор народа, который принесет стране мир, говорится в заявлении Патриархии 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T18:48+0400

2024-10-22T18:48+0400

2024-10-22T18:48+0400

парламентские выборы

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грузинская православная церковь

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузинская православная церковь не может быть политической стороной, но 26 октября поддержит тот выбор, который будет способствовать долгосрочному миру в стране, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. При этом в Патриархии отметили, что ГПЦ поддержит выбор народа, который принесет стране мир. "Грузинская православная церковь будет безоговорочно поддерживать тот выбор, который принесет Грузии долгосрочный мир и укрепит те ценности в обществе, которые будут способствовать укреплению христианских и семейных традиций", - сказано в заявлении. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". "Грузинская мечта" завершит предвыборную кампанию масштабной акцией в Тбилиси >>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская православная церковь, парламентские выборы в грузии 2024