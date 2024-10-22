https://sputnik-georgia.ru/20241022/v-tsentre-tbilisi-vveli-ogranicheniya-na-peredvizhenie-dlya-transporta-290473652.html

В центре Тбилиси ограничили движение транспорта в связи с акцией правящей партии

В центре Тбилиси ограничили движение транспорта в связи с акцией правящей партии

Sputnik Грузия

Ограничение действует и для общественного транспорта, альтернативный маршрут опубликован на сайте мэрии 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T13:46+0400

2024-10-22T13:46+0400

2024-10-22T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Руставели, от улицы Чантурия до площади Свободы включительно, ограничено в связи с запланированным правящей партией "Грузинская мечта" мероприятием на 23 октября, сообщает мэрия Тбилиси.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Заключительное мероприятие избирательной кампании "Грузинской мечты" состоится 23 октября в Тбилиси на площади Свободы в 19:00 по местному времени. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. Избирательная кампания правящей партии стартовала 17 июля открытием нового офиса в Ортачала в Тбилиси. Движение возможно до пандуса у моста Бараташвили и на участке дороги от проспекта Руставели до улицы Чантурия. С правого и левого берегов Куры машины, следующие на площадь Свободы, могут передвигаться до начала улицы Пушкина. Движение от улицы Бараташвили в сторону проспекта Руставели разрешено по улице Табукашвили. "Грузинская мечта" завершит предвыборную кампанию масштабной акцией в Тбилиси>>Движение по проспекту Руставели разрешено на участке дороги до улицы Чантурия. Соответственно, ограничено движение на улицах Леси Украинки, Джорджадзе, Чичинадзе, 9 Апреля, Пурцеладзе и Гудиашвили. Кроме того, ограничение действует и для общественного транспорта, альтернативный маршрут опубликован на сайте мэрии. Ранее, 20 октября, на площади Свободы состоялась акция оппозиции "Грузия выбирает Европу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, парламентские выборы в грузии 2024