https://sputnik-georgia.ru/20241022/vlasti-gruzii-uzakonili-chastnye-doma-v-62-poseleniyakh-290469120.html
Власти Грузии узаконили частные дома в 62 поселениях
Власти Грузии узаконили частные дома в 62 поселениях
Sputnik Грузия
Речь идет лишь об отдельно стоящих зданиях высотой не более трех этажей без мансарды, имеющих жилую функцию 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T10:52+0400
2024-10-22T10:52+0400
2024-10-22T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение узаконить частные дома, построенные без разрешения или с нарушением проекта до 1 декабря 2023 года в 62 городах и селах. Согласно распоряжению правительства, построенные дома на участках будут легализованы в случае, если факт строительства дома и подсобных помещений до 1 декабря 2023 года подтверждается согласием собственников двух сопредельных земельных участков или информацией муниципалитета, и аэрофотосъемка или данные Национального агентства публичного реестра это не опровергают. Речь идет лишь об отдельно стоящих зданиях высотой не более трех этажей без мансарды, имеющих жилую функцию, которое может представлять собой совокупность смежных жилых помещений, помещения, объединенные (взаимосвязанные) в одну систему, образующую крытое пространство и окруженную стенами и/или другими ограничивающими конструкциями. Индивидуальным жилым домом признается также дом, состоящий не более чем из двух объектов индивидуальной собственности. В тех географических местностях, которым присвоен статус памятника культурного наследия, а также отдельных жилых домах, расположенных на территории памятника культурного наследия и его охранной зоне, жилой дом будет считаться законным на основании строительной документации или документа, подтверждающего прием строительного сооружения как пригодного (введенного в эксплуатацию). Для признания жилого дома (с подсобными постройками, если таковые имеются) законным, помимо критериев, определенных выше, необходимо заключение экспертизы, подтверждающее устойчивость и сейсмостойкость несущих конструкций объекта, выданное аккредитованным проверяющим органом. Для зданий I класса такое заключение не требуется. Жителям Тбилиси помогают узаконить жилье >>Если такого заключения не существует, то жилой дом регистрируется с указанием "без строительной документации". Среди поселений, где узаконят незаконные постройки – курорты Цхалтубо, Бакуриани, Митарби, Боржоми, Бахмаро, Уреки-Шекветили, Кобулети, Абастумани, озеро Шаори, Мцхета, Степанцминда, Рустави, Поти и Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство публичного реестра
грузия, новости, общество, национальное агентство публичного реестра
Власти Грузии узаконили частные дома в 62 поселениях
Речь идет лишь об отдельно стоящих зданиях высотой не более трех этажей без мансарды, имеющих жилую функцию
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение узаконить частные дома, построенные без разрешения или с нарушением проекта до 1 декабря 2023 года в 62 городах и селах.
Согласно распоряжению правительства, построенные дома на участках будут легализованы в случае, если факт строительства дома и подсобных помещений до 1 декабря 2023 года подтверждается согласием собственников двух сопредельных земельных участков или информацией муниципалитета, и аэрофотосъемка или данные Национального агентства публичного реестра это не опровергают.
Речь идет лишь об отдельно стоящих зданиях высотой не более трех этажей без мансарды, имеющих жилую функцию, которое может представлять собой совокупность смежных жилых помещений, помещения, объединенные (взаимосвязанные) в одну систему, образующую крытое пространство и окруженную стенами и/или другими ограничивающими конструкциями. Индивидуальным жилым домом признается также дом, состоящий не более чем из двух объектов индивидуальной собственности.
Согласно распоряжению
правительства, дома легализуют, если выданная исполнительным органом справка подтвердит соответствие зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, соответствующей пространственной категории и (или) функциональной зоне, определенной пространственно-градостроительными планами и (или) их концепциями.
В тех географических местностях, которым присвоен статус памятника культурного наследия, а также отдельных жилых домах, расположенных на территории памятника культурного наследия и его охранной зоне, жилой дом будет считаться законным на основании строительной документации или документа, подтверждающего прием строительного сооружения как пригодного (введенного в эксплуатацию).
Для признания жилого дома (с подсобными постройками, если таковые имеются) законным, помимо критериев, определенных выше, необходимо заключение экспертизы, подтверждающее устойчивость и сейсмостойкость несущих конструкций объекта, выданное аккредитованным проверяющим органом. Для зданий I класса такое заключение не требуется.
Если такого заключения не существует, то жилой дом регистрируется с указанием "без строительной документации".
Среди поселений, где узаконят незаконные постройки – курорты Цхалтубо, Бакуриани, Митарби, Боржоми, Бахмаро, Уреки-Шекветили, Кобулети, Абастумани, озеро Шаори, Мцхета, Степанцминда, Рустави, Поти и Кутаиси.