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Авария в новом крупнейшем парке Тбилиси – мэрия города разъяснила инцидент
Авария в новом крупнейшем парке Тбилиси – мэрия города разъяснила инцидент
Sputnik Грузия
Видео с места происшествия мгновенно распространилось в социальных сетях 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T13:52+0400
2024-10-23T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Оползень в крупнейшем парке Тбилиси в районе Темка (ТЭВЗ), открытого 20 октября, вызван повреждением трубы центрального водопровода, говорится в заявлении городской службы по защите окружающей среды мэрии Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Официальное открытие нового парка состоялось 20 октября в 20:00. Авария произошла прямо на склоне парка, в результате чего оползень сошел на пешеходную дорожку. Видео с места происшествия мгновенно распространилось в социальных сетях. "В ответ на распространившийся в социальных сетях видео материал сообщаем, что в парке Згвисубани (ТЭВЗ – ред.) у улицы Ромелашвили на склоне повредилась центральная труба водопровода, из-за чего вода принесла поверхностный грунт на пешеходную тропинку", – говорится в заявлении службы. По данным службы, о случившемся уже сообщили отвечающей за водоснабжение города компании Georgia Water & Powers (GWP), которая через несколько минут уже перекрыла воду. "На данном этапе ведется починка трубы водопровода и очистка территории", – говорится в заявлении. Парк расположен на площади 25 гектаров и обошелся городским властям в 40 млн лари. В рамках проекта построены дренажные и сточные сети, системы орошения, освещения и видеонаблюдения, мини-футбольный стадион, хозяйственные и охранные здания, кафе, медиатека, баскетбольная площадка, бельведер и беседки. В Тбилиси создали самый крупный в истории современной Грузии парк>>В парке оборудованы площадка для выгула собак, скейт-парк, два озера и соединяющая их река, пешеходные дорожки, обустроены парковка, коллекторная и насосная станции. На территории парка провели мероприятия по озеленению, было высажено 75 тысяч саженцев разных видов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Авария в новом крупнейшем парке Тбилиси – мэрия города разъяснила инцидент
13:52 23.10.2024 (обновлено: 13:56 23.10.2024)
Видео с места происшествия мгновенно распространилось в социальных сетях
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Оползень в крупнейшем парке Тбилиси в районе Темка (ТЭВЗ), открытого 20 октября, вызван повреждением трубы центрального водопровода, говорится в заявлении городской службы по защите окружающей среды мэрии Тбилиси.
Официальное открытие нового парка состоялось 20 октября в 20:00. Авария произошла прямо на склоне парка, в результате чего оползень сошел на пешеходную дорожку. Видео с места происшествия мгновенно распространилось в социальных сетях.
"В ответ на распространившийся в социальных сетях видео материал сообщаем, что в парке Згвисубани (ТЭВЗ – ред.) у улицы Ромелашвили на склоне повредилась центральная труба водопровода, из-за чего вода принесла поверхностный грунт на пешеходную тропинку", – говорится в заявлении службы.
По данным службы, о случившемся уже сообщили отвечающей за водоснабжение города компании Georgia Water & Powers (GWP), которая через несколько минут уже перекрыла воду.
"На данном этапе ведется починка трубы водопровода и очистка территории", – говорится в заявлении.
Парк расположен на площади 25 гектаров и обошелся городским властям в 40 млн лари.
В рамках проекта построены дренажные и сточные сети, системы орошения, освещения и видеонаблюдения, мини-футбольный стадион, хозяйственные и охранные здания, кафе, медиатека, баскетбольная площадка, бельведер и беседки.
В парке оборудованы площадка для выгула собак, скейт-парк, два озера и соединяющая их река, пешеходные дорожки, обустроены парковка, коллекторная и насосная станции.
На территории парка провели мероприятия по озеленению, было высажено 75 тысяч саженцев разных видов.