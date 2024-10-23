https://sputnik-georgia.ru/20241023/avariya-v-novom-krupneyshem-parke-tbilisi--meriya-goroda-razyasnila-intsident-290498696.html

Авария в новом крупнейшем парке Тбилиси – мэрия города разъяснила инцидент

Авария в новом крупнейшем парке Тбилиси – мэрия города разъяснила инцидент

Sputnik Грузия

Видео с места происшествия мгновенно распространилось в социальных сетях 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T13:52+0400

2024-10-23T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Оползень в крупнейшем парке Тбилиси в районе Темка (ТЭВЗ), открытого 20 октября, вызван повреждением трубы центрального водопровода, говорится в заявлении городской службы по защите окружающей среды мэрии Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Официальное открытие нового парка состоялось 20 октября в 20:00. Авария произошла прямо на склоне парка, в результате чего оползень сошел на пешеходную дорожку. Видео с места происшествия мгновенно распространилось в социальных сетях. "В ответ на распространившийся в социальных сетях видео материал сообщаем, что в парке Згвисубани (ТЭВЗ – ред.) у улицы Ромелашвили на склоне повредилась центральная труба водопровода, из-за чего вода принесла поверхностный грунт на пешеходную тропинку", – говорится в заявлении службы. По данным службы, о случившемся уже сообщили отвечающей за водоснабжение города компании Georgia Water & Powers (GWP), которая через несколько минут уже перекрыла воду. "На данном этапе ведется починка трубы водопровода и очистка территории", – говорится в заявлении. Парк расположен на площади 25 гектаров и обошелся городским властям в 40 млн лари. В рамках проекта построены дренажные и сточные сети, системы орошения, освещения и видеонаблюдения, мини-футбольный стадион, хозяйственные и охранные здания, кафе, медиатека, баскетбольная площадка, бельведер и беседки. В Тбилиси создали самый крупный в истории современной Грузии парк>>В парке оборудованы площадка для выгула собак, скейт-парк, два озера и соединяющая их река, пешеходные дорожки, обустроены парковка, коллекторная и насосная станции. На территории парка провели мероприятия по озеленению, было высажено 75 тысяч саженцев разных видов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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