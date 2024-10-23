https://sputnik-georgia.ru/20241023/bolee-5-tys-semey-v-tbilisi-zaregistriruyut-svoi-zemelnye-uchastki-290495311.html

Более 5 тыс семей в Тбилиси зарегистрируют свои земельные участки

Более 5 тыс семей в Тбилиси зарегистрируют свои земельные участки

Sputnik Грузия

Проект регистрации земли в 12 географических районах Тбилисского муниципалитета будет завершен к концу этого года 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T15:55+0400

2024-10-23T15:55+0400

2024-10-23T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальное агентство публичного реестра и мэрия Тбилиси в рамках системного проекта регистрации земли в 12 географических районах оформят земельные участки 5 464 семьям, подавшим заявки, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства мэрии Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На основании соглашения, подписанного в июне 2023 года между Национальным агентством публичного реестра министерства юстиции Грузии и мэрией Тбилиси, начат систематический проект регистрации земли в 12 географических районах Тбилисского муниципалитета, который будет завершен к концу этого года. На данном этапе проект касается таких системных территорий, как Дидгори, Дзвели Ведзиси, село Дигоми, Квесети, Бетания, Цкнети, Ахалдаба, Кикети-Сагориси, Коджори, Цавкиси, Шиндиси и Табахмела. Используемые при регистрации новейшие технологии позволяют установить границы участков с максимальной точностью. "Я хотел бы поблагодарить парламент Грузии, министерство юстиции и всех людей, которые в этом участвуют. Было подано около 15 тысяч заявлений, поскольку многие люди годами страдают от этой проблемы и не могут зарегистрировать свою землю", – заявил Каладзе. Из-за проблем с регистрацией долгие годы было неясным право собственности более чем на миллион гектаров земли по всей Грузии. В 2019 году Министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. Как проходит регистрация земли в Грузии – последние данные>>По данным на август 2024 года, регистрация сельскохозяйственной земли полностью завершилась в 15 из 45 высокогорных районов Грузии. После завершения системной регистрации земель у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования, а также способствовать защите и сохранению существующей природно-ресурсной базы и охраняемых территорий. В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, цкнети, ахалдаба, каха каладзе, национальное агентство публичного реестра, дом юстиции