https://sputnik-georgia.ru/20241023/natsbank-gruzii-prodal-dollary-na-valyutnom-auktsione-dlya-stabilizatsii-rynka-290505166.html

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка

Sputnik Грузия

Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 342,1 миллиона долларов 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T17:55+0400

2024-10-23T17:55+0400

2024-10-23T17:55+0400

экономика

новости

грузия

bloomberg

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252115591_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_035e85d360618364484627bea1a36ab4.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7139 GEL/$1. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Регулятор выставил на аукцион 60 миллионов долларов, которые были проданы в полном объеме. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 342,1 миллиона долларов. Согласно сообщению регулятора, на валютном рынке продолжается эффект, вызванный крупными транзакциями, что оказывает влияние на обменный курс лари. В заявлении отмечается, что в условиях плавающего режима валютный курс формируется на основе макроэкономических фундаментальных факторов. В последнее время наблюдаемые колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому такие колебания носят краткосрочный характер. В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими: за последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%. Национальный банк Грузии принял очередное решение по монетарной политике>>Экспорт, по предварительным данным, в сентябре вырос на 17%, а импорт снизился на 4,2%. В то же время приток иностранной валюты является сильным, что помогает поддерживать дефицит текущего счета на устойчивом уровне. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, bloomberg