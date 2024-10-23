https://sputnik-georgia.ru/20241023/natsbank-gruzii-prodal-dollary-na-valyutnom-auktsione-dlya-stabilizatsii-rynka-290505166.html
Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка
Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка
Sputnik Грузия
Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 342,1 миллиона долларов 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T17:55+0400
2024-10-23T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7139 GEL/$1. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Регулятор выставил на аукцион 60 миллионов долларов, которые были проданы в полном объеме. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 342,1 миллиона долларов. Согласно сообщению регулятора, на валютном рынке продолжается эффект, вызванный крупными транзакциями, что оказывает влияние на обменный курс лари. В заявлении отмечается, что в условиях плавающего режима валютный курс формируется на основе макроэкономических фундаментальных факторов. В последнее время наблюдаемые колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому такие колебания носят краткосрочный характер. В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими: за последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%. Национальный банк Грузии принял очередное решение по монетарной политике>>Экспорт, по предварительным данным, в сентябре вырос на 17%, а импорт снизился на 4,2%. В то же время приток иностранной валюты является сильным, что помогает поддерживать дефицит текущего счета на устойчивом уровне. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, bloomberg
экономика, новости, грузия, bloomberg
Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка
Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 342,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7139 GEL/$1.
Регулятор выставил
на аукцион 60 миллионов долларов, которые были проданы в полном объеме. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 342,1 миллиона долларов.
Согласно сообщению регулятора, на валютном рынке продолжается эффект, вызванный крупными транзакциями, что оказывает влияние на обменный курс лари.
"Национальный банк принял решение провести валютный аукцион из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Это даст возможность избежать отрицательного влияния на цены и финансовую стабильность, и будет способствовать стабилизации валютного рынка", – говорится в сообщении регулятора.
В заявлении отмечается, что в условиях плавающего режима валютный курс формируется на основе макроэкономических фундаментальных факторов.
В последнее время наблюдаемые колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому такие колебания носят краткосрочный характер.
В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими: за последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.
Экспорт, по предварительным данным, в сентябре вырос на 17%, а импорт снизился на 4,2%. В то же время приток иностранной валюты является сильным, что помогает поддерживать дефицит текущего счета на устойчивом уровне.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.