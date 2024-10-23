https://sputnik-georgia.ru/20241023/natsionalnyy-bank-gruzii-prinyal-ocherednoe-reshenie-po-monetarnoy-politike-290504850.html
Национальный банк Грузии принял очередное решение по монетарной политике
Национальный банк Грузии принял очередное решение по монетарной политике
Sputnik Грузия
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T16:47+0400
2024-10-23T16:47+0400
2024-10-23T16:47+0400
ставка рефинансирования
экономика
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, осталась неизменной в Грузии с конца весны – на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Регулятор объяснил причины такого осторожного подхода в отношении ставки рефинансирования. По разъяснению Нацбанка, если же вновь будут выявлены факторы, действующие в направлении роста инфляционных ожиданий, может понадобиться ужесточение монетарной политики или длительное сохранение нынешней строгой позиции. Инфляционные ожидания По данным регулятора в Грузии сохраняется инфляция ниже целевого уровня в 3% с начала 2023 года. В сентября базовая инфляция составила 0,8%. По мнению Нацбанка, снизившаяся в результате конкуренции маржа фирм и сохранение инфляции на местную продукцию ниже целевого уровня нейтрализуют давление на цены высокого спроса. Кроме того, на снижении давления на цены сказывается и потенциал производства экономики, связанный с ее ростом. При этом, Нацбанк отмечает, что неопределенность выросшая на местном и глобальном уровне увеличивает риски, которые могут оказать давление на цены. Также увеличилось колебание цен на продовольствие и нефть на международном рынке, а события в акватории Красного моря могут создать риски увеличения расходов на транспортировку, что увеличивает риск роста цен на импортируемую продукцию. Как будут работать Сервисные центры Службы доходов Грузии 25 октября>>Также Нацбанк ожидает, что в будущем на рост цен может повлиять и растущая сверх ожиданий экономическая активность. По прогнозу Нацбанка, инфляция в 2024 году сохранится ниже целевого уровня и составит в среднем 1,2%. В среднесрочном периоде она стабилизируется на уровне 3%. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 18 декабря. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ставка рефинансирования, экономика, грузия, новости
ставка рефинансирования, экономика, грузия, новости
Национальный банк Грузии принял очередное решение по монетарной политике
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, осталась неизменной в Грузии с конца весны – на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась.
"В результате анализа существующей внутренней и внешней ситуации на этом этапе, Национальный банк оставил ставку монетарной политики неизменной, на уровне 8%" - говорится в сообщении на сайте
регулятора.
Регулятор объяснил причины такого осторожного подхода в отношении ставки рефинансирования.
"Такой осторожный подход в отношении нормализации монетарной политики важен для того, чтобы среднесрочный период инфляция сохранялась около целевого уровня. В том случае, если инфляционные риски не будут реализованы и острота инфляционных рисков снизится, Нацбанк осторожными шагами продолжит снижение ставки политики до нейтрального", - говорится в сообщении.
По разъяснению Нацбанка, если же вновь будут выявлены факторы, действующие в направлении роста инфляционных ожиданий, может понадобиться ужесточение монетарной политики или длительное сохранение нынешней строгой позиции.
По данным регулятора в Грузии сохраняется инфляция ниже целевого уровня в 3% с начала 2023 года. В сентября базовая инфляция составила 0,8%.
"Стабильность цен, в основном, обеспечила проводимая Нацбанком монетарная политика как в направлении своевременного ужесточения, так и в направлении поэтапной нормализации, что отразилась на долгосрочных инфляционных ожиданиях", - говорится в сообщении.
По мнению Нацбанка, снизившаяся в результате конкуренции маржа фирм и сохранение инфляции на местную продукцию ниже целевого уровня нейтрализуют давление на цены высокого спроса.
Кроме того, на снижении давления на цены сказывается и потенциал производства экономики, связанный с ее ростом.
При этом, Нацбанк отмечает, что неопределенность выросшая на местном и глобальном уровне увеличивает риски, которые могут оказать давление на цены. Также увеличилось колебание цен на продовольствие и нефть на международном рынке, а события в акватории Красного моря могут создать риски увеличения расходов на транспортировку, что увеличивает риск роста цен на импортируемую продукцию.
Также Нацбанк ожидает, что в будущем на рост цен может повлиять и растущая сверх ожиданий экономическая активность.
По прогнозу Нацбанка, инфляция в 2024 году сохранится ниже целевого уровня и составит в среднем 1,2%. В среднесрочном периоде она стабилизируется на уровне 3%.
Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 18 декабря.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.