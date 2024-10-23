https://sputnik-georgia.ru/20241023/samyy-krupnyy-mobilnyy-operator-gruzii-vnedrit-5g-290505387.html
Самый крупный мобильный оператор Грузии внедрит 5G
Самый крупный мобильный оператор Грузии внедрит 5G
Sputnik Грузия
Общая стоимость на получение лицензии обошлась компании с самым широким покрытием по стране в 149 025 808 лари 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Самый крупный оператор мобильной связи Грузии Magti приобрел частоты для внедрения интернета поколения 5G на 15 лет, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Общая стоимость лотов последнего из трех аукционов составила 23 097 816 лари, откуда 30% оператор уже выплатил государству, а остальные 70%, по условиям аукциона, будут выплачены в течение года. Кроме того, оператор также приобрел лицензию на пользование другими частотами в рамках двух предыдущих аукционов и взял на себя обязательство в течение 7 лет внедрить мобильный интернет поколения 5G в густонаселенных пунктах, портах, аэропортах, туристических зонах, на железной дороге и основных автомагистралях страны. Общая стоимость на получение лицензии обошлась компании с самым широким покрытием по стране в 149 025 808 лари. При построении сетей 5G оператор должен руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети. Крупнейший оператор мобильной связи Грузии Magticom выиграл аукцион по внедрению 5G>>Комиссия по коммуникациям начала активную работу по внедрению технологии 5G еще в 2020 году. Необходимые параметры и условия для внедрения технологии 5-го поколения были определены Комиссией по связи с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских регуляторов-партнеров. Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, в нем участвовал только один оператор – Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов. 5G — это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. Что, в свою очередь, укрепит экономику страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика
грузия, новости, экономика
Самый крупный мобильный оператор Грузии внедрит 5G
Общая стоимость на получение лицензии обошлась компании с самым широким покрытием по стране в 149 025 808 лари
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Самый крупный оператор мобильной связи Грузии Magti приобрел частоты для внедрения интернета поколения 5G на 15 лет, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям.
Общая стоимость лотов последнего из трех аукционов составила 23 097 816 лари, откуда 30% оператор уже выплатил государству, а остальные 70%, по условиям аукциона, будут выплачены в течение года.
Кроме того, оператор также приобрел лицензию на пользование другими частотами в рамках двух предыдущих аукционов и взял на себя обязательство в течение 7 лет внедрить мобильный интернет поколения 5G в густонаселенных пунктах, портах, аэропортах, туристических зонах, на железной дороге и основных автомагистралях страны.
Общая стоимость на получение лицензии обошлась компании с самым широким покрытием по стране в 149 025 808 лари.
При построении сетей 5G оператор должен руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети.
Комиссия по коммуникациям начала активную работу по внедрению технологии 5G еще в 2020 году. Необходимые параметры и условия для внедрения технологии 5-го поколения были определены Комиссией по связи с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских регуляторов-партнеров.
Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, в нем участвовал только один оператор – Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов.
5G — это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. Что, в свою очередь, укрепит экономику страны.