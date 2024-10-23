https://sputnik-georgia.ru/20241023/samyy-krupnyy-mobilnyy-operator-gruzii-vnedrit-5g-290505387.html

Самый крупный мобильный оператор Грузии внедрит 5G

Самый крупный мобильный оператор Грузии внедрит 5G

Sputnik Грузия

Общая стоимость на получение лицензии обошлась компании с самым широким покрытием по стране в 149 025 808 лари 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Самый крупный оператор мобильной связи Грузии Magti приобрел частоты для внедрения интернета поколения 5G на 15 лет, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Общая стоимость лотов последнего из трех аукционов составила 23 097 816 лари, откуда 30% оператор уже выплатил государству, а остальные 70%, по условиям аукциона, будут выплачены в течение года. Кроме того, оператор также приобрел лицензию на пользование другими частотами в рамках двух предыдущих аукционов и взял на себя обязательство в течение 7 лет внедрить мобильный интернет поколения 5G в густонаселенных пунктах, портах, аэропортах, туристических зонах, на железной дороге и основных автомагистралях страны. Общая стоимость на получение лицензии обошлась компании с самым широким покрытием по стране в 149 025 808 лари. При построении сетей 5G оператор должен руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети. Крупнейший оператор мобильной связи Грузии Magticom выиграл аукцион по внедрению 5G>>Комиссия по коммуникациям начала активную работу по внедрению технологии 5G еще в 2020 году. Необходимые параметры и условия для внедрения технологии 5-го поколения были определены Комиссией по связи с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских регуляторов-партнеров. Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, в нем участвовал только один оператор – Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов. 5G — это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. Что, в свою очередь, укрепит экономику страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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