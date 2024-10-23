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Тысячи сторонников "Грузинской мечты" собрались на предвыборной акции в Тбилиси
Тысячи сторонников "Грузинской мечты" собрались на предвыборной акции в Тбилиси
Sputnik Грузия
Внешние силы не могут смириться с тем, что Грузия не разделила судьбу Украины, заявил Каладзе на встрече с избирателями 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T19:45+0400
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2024-10-23T20:27+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за три дня до парламентских выборов проводит в Тбилиси заключительную предвыборную встречу с тысячами своих сторонников – центральные улицы столицы перекрыты для транспорта. Лидеры и сторонники "Грузинской мечты" собрались на площади Республики и на мосту Бараташвили и уже откуда шествием направились к главной площади страны – площади Свободы, где установлена сцена. Со сцены к собравшимся обращаются лидеры правящей партии. Первым из них выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который всю свою речь посвятил тому, что внешние силы вмешиваются в выборы в Грузии, стремясь вернуть к власти бывшую правящую партию с ее соратниками.Вернуть к власти в Грузии тех, чьи методы правления отличались жестокостью, насилием, ложью и фальшью, пытаются "так называемые друзья Грузии". И делают они это шантажом и давлением, сказал Каладзе.По его словам, "т. н. друзья Грузии" настаивают на том, что неправительственные организации имеют право получать деньги из-за рубежа, использовать их для провоцирования противостояния в народе, проведения революций, финансирования экстремизма, а грузинский народ ничего не должен об этом знать. "Так продолжаться не может. Продажные, не имеющие родины люди, прямо скажу, не смогут вернуться к власти. Грузия не вернется в прошлое", - заявил Каладзе. Нарушения или буря в стакане? "Грузинская мечта" изучила жалобы НПО перед выборами>>В этом контексте он отметил важность активности избирателей на выборах. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Тысячи сторонников "Грузинской мечты" собрались на предвыборной акции в Тбилиси
19:45 23.10.2024 (обновлено: 20:27 23.10.2024)
Внешние силы не могут смириться с тем, что Грузия не разделила судьбу Украины, заявил Каладзе на встрече с избирателями
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за три дня до парламентских выборов проводит в Тбилиси заключительную предвыборную встречу с тысячами своих сторонников – центральные улицы столицы перекрыты для транспорта.
Лидеры и сторонники "Грузинской мечты" собрались на площади Республики и на мосту Бараташвили и уже откуда шествием направились к главной площади страны – площади Свободы, где установлена сцена.
Со сцены к собравшимся обращаются лидеры правящей партии. Первым из них выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который всю свою речь посвятил тому, что внешние силы вмешиваются в выборы в Грузии, стремясь вернуть к власти бывшую правящую партию с ее соратниками.
Вернуть к власти в Грузии тех, чьи методы правления отличались жестокостью, насилием, ложью и фальшью, пытаются "так называемые друзья Грузии". И делают они это шантажом и давлением, сказал Каладзе.
"Внешние силы не могут смириться с тем, что Грузия не разделила судьбу Украины, не присоединилась к санкциям. Они прямо доказывают, что белое – это черное, что прозрачность – антидемократична, а пропаганда ЛГБТ – это проявление гуманизма и либерализма", - сказал Каладзе.
По его словам, "т. н. друзья Грузии" настаивают на том, что неправительственные организации имеют право получать деньги из-за рубежа, использовать их для провоцирования противостояния в народе, проведения революций, финансирования экстремизма, а грузинский народ ничего не должен об этом знать.
"Так продолжаться не может. Продажные, не имеющие родины люди, прямо скажу, не смогут вернуться к власти. Грузия не вернется в прошлое", - заявил Каладзе.
В этом контексте он отметил важность активности избирателей на выборах.
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.