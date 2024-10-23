https://sputnik-georgia.ru/20241023/narusheniya-ili-burya-v-stakane-gruzinskaya-mechta-izuchila-zhaloby-npo-pered-vyborami-290498367.html

Нарушения или буря в стакане? "Грузинская мечта" изучила жалобы НПО перед выборами

Нарушения или буря в стакане? "Грузинская мечта" изучила жалобы НПО перед выборами

Sputnik Грузия

О нарушениях "Грузинской мечты" в предвыборный период публично не раз говорили НПО, которые власти называют политически предвзятыми 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T14:55+0400

2024-10-23T14:55+0400

2024-10-23T14:56+0400

парламентские выборы

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шалва папуашвили

обсе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Местные наблюдательные организации за два месяца предвыборной кампании в Грузии внесли в ЦИК 53 жалобы, в которых говорится об использовании административного ресурса и нарушении правил предвыборной агитации представителями правящей партии "Грузинская мечта", сказал глава парламента Шалва Папуашвили.О нарушениях "Грузинской мечты" в предвыборный период публично не раз говорили неправительственные организации, которые, по словам лидеров правящей партии, являются политически предвзятыми. При этом оппозиционеры и поддерживающая их президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждают, что власти готовятся к фальсификации выборов. По его словам НПО пытаются создать информационный шум, якобы происходят серьезные предвыборные нарушения. В промежуточном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ говорится, что весь предвыборный период в Грузии, начиная с 27 августа, протекает в достаточно спокойной обстановке, что представители участвующих в выборах партий проводят встречи с населением и проявляют активность в соцсетях.За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>Там же сказано, что несколько рекомендаций БДИПЧ остаются невыполненными, в том числе касающиеся назначения и выдвижения членов избирательной администрации, всеобъемлющих правил по предотвращению злоупотребления административными ресурсами, улучшения правил финансирования избирательных кампаний и надзора, улучшения правил проведения кампаний в СМИ и укрепления рамок для разрешения избирательных споров.Жалобы НПОПредседатель парламента провел целую презентацию на тему жалоб местных наблюдательных организаций в преддверии парламентских выборов 26 октября.Папуашвили условно разделил все поступившие в Центризбирком 53 жалобы НПО на две части: использование административного ресурса и нарушение правил предвыборной агитации.О использования административного ресурса говорится в 39 жалобах. Из них 32 жалобы касаются постов госслужащих в соцсети, а восемь – присутствия депутатов парламента или кандидатов в депутаты от "Грузинской мечты" на разных публичных мероприятиях. Заострять внимание на оставшихся двух жалобах Папуашвили не стал. Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>О нарушении правил предвыборной агитации говорится в 14 жалобах. Из них в семи случаях речь идет о постах членов избирательных комиссий в соцсети, в пяти случаях – об их участии в агитации, а в двух случаях – о включенности в агитацию госслужащих.Большинство жалоб, по словам Папуашвили, касаются мелочей либо абсурдны. НПО пожаловались в ЦИК на то, что сотрудник одного из муниципалитетов поделился на своей странице в соцсети информацией о концерте в поддержку "Грузинской мечты" в рабочее время, а именно за 6 минут до завершения рабочего дня. Другой подобный случай касался поста в соцсети за 12 минут до завершения рабочего дня.Одна из жалоб касается присутствия кандидата в депутаты от "Грузинской мечты" Антона Оболашвили на традиционном народном поэтическом празднике "Шотаоба 2024" в селе Рустави в районе Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети). Во-первых, по словам Папуашвили, Оболашвили – действующий мажоритарный депутат от округа и в его обязанности входит общаться с местным населением. А во-вторых, в жалобе нет доказательств того, что Оболашвили занимался агитацией. В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов>>НПО написали жалобу и на Анзора Болквадзе за присутствие на открытии спортивного зала в районе Хуло (Аджарская АР). В жалобе написано, что он кандидат в депутаты и ничего не сказано о том, что он действующий мажоритарный депутат от района.Досталось и олимпийскому чемпиону Гено Петриашвили, который присутствовал на народном празднике в его родном городе Гори. Петриашвили является кандидатом в депутаты парламента от "Грузинской мечты". По словам Папуашвили, в жалобе не говорится о том, что Петриашвили вел агитацию, но сказано, что на мероприятии использовалась символика "Грузинской мечты". Как оказалось, это была наружная реклама – один из предвыборных билбордов правящей партии, которые она разместила по всей стране. Папуашвили подчеркнул, что всего жалобы поступили на 32 из 45 тысяч госслужащих (0,07%) и 12 из 53 тысяч членов избирательных комиссий (0,02%).При этом он отметил, что подобные жалобы поступают от НПО "Международная прозрачность – Грузия", которая была признана, в том числе судом, субъектом с заявленной избирательной целью. Кроме того, он напомнил, что эта НПО была одним из организаторов марша "Грузия выбирает Евросоюз" в центре Тбилиси 20 октября. Папуашвили назвал этот марш партийный предвыборным мероприятием против "Грузинской мечты"."Впервые в истории Грузии на зарубежные деньги открыто произошло проведение предвыборного мероприятия. Они сами нарушают, а потом пытаются обвинить в нарушениях других", – сказал Папуашвили. По его словам, местные наблюдательные организации либо не замечают нарушений против "Грузинской мечты", либо поддерживают их. К примеру то, что оппозиционные телеканалы "ТВ Пирвели", "Формула" и "Мтавари" заблокировали более 5 часов бесплатного рекламного времени, полагающегося правящей партии. СМИ после заявления посла ЕС в Грузии нарушили закон – глава парламента>>Также были случаи повреждения предвыборных билбордов в Кутаиси и Гонио, повреждения предвыборных плакатов в Гори, Харагаули, Тбилиси и Зугдиди, а также случаи оказания препятствий в проведении предвыборной агитации в пользу "Грузинской мечты" в Кутаиси и Зугдиди."Местные так называемые наблюдательные организации, как уже видно, готовятся к публикации фальшивых отчетов (по итогам парламентских выборов – ред.), поэтому они молчат по этому поводу", – сказал Папуашвили. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, обсе, парламентские выборы в грузии 2024