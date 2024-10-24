https://sputnik-georgia.ru/20241024/borba-s-nezakonnym-vvozom-sigaret-v-gruzii--novye-dannye-290468972.html

Борьба с незаконным ввозом сигарет в Грузии – новые данные

Борьба с незаконным ввозом сигарет в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Всего за девять месяцев таможенники изъяли 85 402 пачки безакцизных сигарет 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T09:48+0400

2024-10-24T09:48+0400

2024-10-24T09:48+0400

грузия

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контрабанда

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Таможенники Грузии за три квартала 2024 года выявили 751 факт ввоза табачных изделий без акциза, говорится в информации Службы доходов Грузии. Только в период с 1 июля по 30 сентября было выявлено 260 фактов провоза контрабандных табачных изделий и изъято 38 509 пачек сигарет. Всего же за девять месяцев таможенники изъяли 85 402 пачки безакцизных сигарет. В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены. Альянс контроля табака за стандартные упаковки сигарет – что требуют противники курения >>С января 2017 года акциз на пачку сигарет с фильтром увеличился на 0,6 лари и стал 1,7 лари (около 0,6 доллара). Спустя ровно два года, в 2019 году, сравнялись акцизы на сигареты с фильтром и без фильтра. Повышение ставки акциза на табачные изделия является одним из пунктов Соглашения об ассоциации, подписанного между Грузией и ЕС. Изначально срок выполнения этого обязательства для Грузии был определен до 2022 года, однако позже была достигнута договоренность, что для Грузии этот срок будет перенесен до 2026 года. Из-за увеличения ставки акциза сигареты в Грузии подорожали почти в два с половиной раза. Только в 2019 году цены поднимали дважды – в среднем на 1 лари (около 0,4 доллара), притом что в среднем пачка сигарет обходится в 5-10 лари (1,9-3,7 доллара).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, повышение акциза, таможня, служба доходов министерства финансов грузии, сигареты, контрабанда