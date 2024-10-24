https://sputnik-georgia.ru/20241024/gruziya-i-seyshely-podpisali-soglashenie-o-vozdushnom-soobschenii-290517189.html

Грузия и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении

Грузия и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении

Sputnik Грузия

Cоглашение основано на либеральных принципах и не предусматривает ограничения количества авиакомпаний и направлений 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T17:55+0400

2024-10-24T17:55+0400

2024-10-24T17:55+0400

новости

грузия

агентство гражданской авиации

ираклий асашвили

гиви давиташвили

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Представители правительств Грузии и Сейшельских островов в рамках Международных переговоров в области гражданской авиации (ICAN 2024) в малазийском городе Куала-Лумпур подписали соглашение о воздушном сообщении между странами, сообщили в пресс-службе Агентства гражданской авиации. Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами. Работа над документом между Грузией и Республикой Сейшельские острова началась в 2014 году. Соглашение подписали директор Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили с грузинской стороны и министр транспорта Энтони Держак со стороны Сейшельских островов. На официальной церемонии подписания присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Малайзии Ираклий Асашвили. Загруженность аэропортов Грузии – новые данные>>Как сообщили в Агентстве гражданской авиации, договор основан на либеральных принципах и не предусматривает ограничения количества авиакомпаний и направлений. Соглашение сделает привлекательным для авиакомпаний осуществление прямых регулярных рейсов, а также будет способствовать расширению зоны полетов и углублению туристических и торгово-экономических отношений между странами. В прошлом году в рамках международных переговоров в области гражданской авиации (ICAN 2023), прошедших в Саудовской Аравии, стороны провели переговоры и подписали меморандум о взаимопонимании. Дипломатические отношения между Грузией и Республикой Сейшельские острова были установлены 15 марта 2013 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, агентство гражданской авиации, ираклий асашвили, гиви давиташвили