Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пребывание в стране
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
© photo: Sputnik / Stringer
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Задержанные помещены в Центр временного размещения департамента миграции для выдворения в страну происхождения
ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Семь иностранных граждан задержаны за нахождение в Грузии без правовых оснований, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД, среди задержанных граждане Нигерии, Ирана, Египта и Ганы. Операцию проводили сотрудники департамента миграции и пограничной полиции.
Как было установлено, задержанные находились в Грузии без правовых оснований, предусмотренных законом "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" и не воспользовались решением о выдворении, которое предусматривает добровольный выезд из страны,после чего и было принято решение об их задержании.
На данный момент задержанные помещены в Центр временного размещения департамента миграции для выдворения в страну происхождения.
Департамент миграции МВД – это орган, ответственный за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и их выдворение из Грузии.
Кто подлежит выдворению из Грузии?
Согласно закону "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцы могут быть выдворены из Грузии:
если они въехали в Грузию без законного основания;
если отпало законное основание для их дальнейшего пребывания в Грузии;
если их пребывание в Грузии противоречит государственной безопасности и/или общественному порядку в Грузии;
если их выдворение из Грузии необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и других лиц, находящихся в Грузии на законном основании.
Иностранцы также могут быть выдворены в случае:
систематического нарушения законодательства Грузии;
в случае получения ими законного основания для въезда или пребывания в Грузии путем представления поддельного или не имеющего юридической силы документа;
после отбывания наказания в грузинской тюрьме;
если им назначено наказание, не связанное с заключением под стражу.
Решение о выдворении иностранца принимает департамент миграции МВД Грузии. Подлежащим выдворению иностранцам предоставляется срок от 10 до 30 дней, чтобы они сами за свой счет покинули страну. Если они не уезжают, осуществляется процедура принудительной депортации.
Решение департамента миграции о выдворении иностранцев из Грузии может быть обжаловано в 10-дневный срок после их ознакомления с этим решением.
Иностранцы могут быть выдворены:
в страну их гражданства;
в страну, на проживание в которой у них есть законное право;
в страну, из которой они въехали в Грузию;
в любую страну, с которой у Грузии заключен договор о реадмиссии или другой соответствующий двусторонний договор;
в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица или пригласившие их лица. Если они не в состоянии покрыть эти расходы, тогда это приходится полностью или частично брать на себя государству.