https://sputnik-georgia.ru/20241024/inostrantsy-zaderzhany-v-gruzii-za-nezakonnoe-prebyvanie-v-strane-290524087.html

Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пребывание в стране

Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пребывание в стране

Sputnik Грузия

Задержанные помещены в Центр временного размещения департамента миграции для выдворения в страну происхождения 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Семь иностранных граждан задержаны за нахождение в Грузии без правовых оснований, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, среди задержанных граждане Нигерии, Ирана, Египта и Ганы. Операцию проводили сотрудники департамента миграции и пограничной полиции. Как было установлено, задержанные находились в Грузии без правовых оснований, предусмотренных законом "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" и не воспользовались решением о выдворении, которое предусматривает добровольный выезд из страны,после чего и было принято решение об их задержании. На данный момент задержанные помещены в Центр временного размещения департамента миграции для выдворения в страну происхождения. Департамент миграции МВД – это орган, ответственный за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и их выдворение из Грузии. Кто подлежит выдворению из Грузии? Согласно закону "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцы могут быть выдворены из Грузии: Иностранцы также могут быть выдворены в случае: Решение о выдворении иностранца принимает департамент миграции МВД Грузии. Подлежащим выдворению иностранцам предоставляется срок от 10 до 30 дней, чтобы они сами за свой счет покинули страну. Если они не уезжают, осуществляется процедура принудительной депортации. Решение департамента миграции о выдворении иностранцев из Грузии может быть обжаловано в 10-дневный срок после их ознакомления с этим решением. Иностранцы могут быть выдворены: Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица или пригласившие их лица. Если они не в состоянии покрыть эти расходы, тогда это приходится полностью или частично брать на себя государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, миграция, мвд грузии, депортация