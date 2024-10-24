https://sputnik-georgia.ru/20241024/kak-budut-rabotat-doma-yustitsii-gruzii-v-vykhodnoy--25-oktyabrya-290515906.html

Как будут работать Дома юстиции Грузии в выходной – 25 октября

Как будут работать Дома юстиции Грузии в выходной – 25 октября

Sputnik Грузия

На основании обращения ЦИК правительство Грузии объявило 25 октября, день перед выборами, выходным 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T14:48+0400

2024-10-24T14:48+0400

2024-10-24T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Более 30 филиалов Дома юстиции будут работать по всей стране в выходной день – 25 октября, предоставляя гражданам лишь персональные услуги, сообщили в Минюсте Грузии. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. В Грузии 25 октября объявили выходным днем>>В частности, 25 октября филиалы Дома юстиции будут выдавать готовые документы: - паспорт гражданина Грузии, удостоверение личности; - свидетельства о рождении, браке, смерти; - в день подачи заявления получить электронное удостоверение личности и биометрический паспорт гражданина Грузии можно будет в центральном Доме юстиции в Тбилиси, а также в столичных районах Глдани, Варкетили, в городах Рустави, Батуми и Кутаиси. Дома Юстиции будут обслуживать клиентов с 09:00 до 18:00, а Дома бракосочетаний будут работать в обычном режиме. В этот день граждан будут обслуживать филиалы:На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решать все вопросы в одном здании. В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах Глдани и Варкетили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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