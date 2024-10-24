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https://sputnik-georgia.ru/20241024/kak-budut-rabotat-doma-yustitsii-gruzii-v-vykhodnoy--25-oktyabrya-290515906.html
Как будут работать Дома юстиции Грузии в выходной – 25 октября
Как будут работать Дома юстиции Грузии в выходной – 25 октября
Sputnik Грузия
На основании обращения ЦИК правительство Грузии объявило 25 октября, день перед выборами, выходным 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T14:48+0400
2024-10-24T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Более 30 филиалов Дома юстиции будут работать по всей стране в выходной день – 25 октября, предоставляя гражданам лишь персональные услуги, сообщили в Минюсте Грузии. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. В Грузии 25 октября объявили выходным днем&gt;&gt;В частности, 25 октября филиалы Дома юстиции будут выдавать готовые документы: - паспорт гражданина Грузии, удостоверение личности; - свидетельства о рождении, браке, смерти; - в день подачи заявления получить электронное удостоверение личности и биометрический паспорт гражданина Грузии можно будет в центральном Доме юстиции в Тбилиси, а также в столичных районах Глдани, Варкетили, в городах Рустави, Батуми и Кутаиси. Дома Юстиции будут обслуживать клиентов с 09:00 до 18:00, а Дома бракосочетаний будут работать в обычном режиме. В этот день граждан будут обслуживать филиалы:На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решать все вопросы в одном здании. В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах Глдани и Варкетили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, дом юстиции
грузия, новости, общество, дом юстиции

Как будут работать Дома юстиции Грузии в выходной – 25 октября

14:48 24.10.2024
© photo: Sputnik / StringerТбилисский Дом Юстиции
Тбилисский Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На основании обращения ЦИК правительство Грузии объявило 25 октября, день перед выборами, выходным
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Более 30 филиалов Дома юстиции будут работать по всей стране в выходной день – 25 октября, предоставляя гражданам лишь персональные услуги, сообщили в Минюсте Грузии.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК.
В Грузии 25 октября объявили выходным днем>>
В частности, 25 октября филиалы Дома юстиции будут выдавать готовые документы:
- паспорт гражданина Грузии, удостоверение личности;
- свидетельства о рождении, браке, смерти;
- в день подачи заявления получить электронное удостоверение личности и биометрический паспорт гражданина Грузии можно будет в центральном Доме юстиции в Тбилиси, а также в столичных районах Глдани, Варкетили, в городах Рустави, Батуми и Кутаиси.
Дома Юстиции будут обслуживать клиентов с 09:00 до 18:00, а Дома бракосочетаний будут работать в обычном режиме.
В этот день граждан будут обслуживать филиалы:
1.
Дом юстиции в Ахалкалаки
2.
Дом юстиции в Ахалцихе
3.
Дом юстиции в Батуми №1
4.
Дом юстиции в Батуми №2
5.
Дом юстиции в Болниси
6.
Дом юстиции в Боржоми
7.
Дом юстиции в Гардабани
8.
Дом юстиции в Гурджаани
9.
Дом юстиции в Гори
10.
Дом юстиции в Зестафони
11.
Дом юстиции в Зугдиди
12.
Дом юстиции в Глдани (Тбилиси)
13.
Дом юстиции в Варкетили (Тбилиси)
14.
Центральный Дом юстиции в Тбилиси
15.
Дом юстиции в Телави
16.
Дом юстиции в Тианети
17.
Дом юстиции в Лагодехи
18.
Дом юстиции в Марнеули
19.
Дом юстиции в Мартвили
20.
Дом юстиции в Местии
21.
Дом юстиции в Озургети
22.
Дом юстиции в Они
23.
Дом юстиции в Рустави
24.
Дом юстиции в Самтредиа
25.
Дом юстиции в Сенаки
26.
Дом юстиции в Поти
27.
Дом юстиции в Карели
28.
Дом юстиции в Кутаиси
29.
Дом юстиции в Казбеги
30.
Дом юстиции в Кварели
31.
Дом юстиции в Цхалтубо
32.
Дом юстиции в Хони
33.
Дом юстиции в Хашури
На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решать все вопросы в одном здании.
В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом.
Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах Глдани и Варкетили.
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