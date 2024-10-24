Как будут работать Дома юстиции Грузии в выходной – 25 октября
© photo: Sputnik / StringerТбилисский Дом Юстиции
© photo: Sputnik / Stringer
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На основании обращения ЦИК правительство Грузии объявило 25 октября, день перед выборами, выходным
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Более 30 филиалов Дома юстиции будут работать по всей стране в выходной день – 25 октября, предоставляя гражданам лишь персональные услуги, сообщили в Минюсте Грузии.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК.
В частности, 25 октября филиалы Дома юстиции будут выдавать готовые документы:
- паспорт гражданина Грузии, удостоверение личности;
- свидетельства о рождении, браке, смерти;
- в день подачи заявления получить электронное удостоверение личности и биометрический паспорт гражданина Грузии можно будет в центральном Доме юстиции в Тбилиси, а также в столичных районах Глдани, Варкетили, в городах Рустави, Батуми и Кутаиси.
Дома Юстиции будут обслуживать клиентов с 09:00 до 18:00, а Дома бракосочетаний будут работать в обычном режиме.
В этот день граждан будут обслуживать филиалы:
1.Дом юстиции в Ахалкалаки
2.Дом юстиции в Ахалцихе
3.Дом юстиции в Батуми №1
4.Дом юстиции в Батуми №2
5.Дом юстиции в Болниси
6.Дом юстиции в Боржоми
7.Дом юстиции в Гардабани
8.Дом юстиции в Гурджаани
9.Дом юстиции в Гори
10.Дом юстиции в Зестафони
11.Дом юстиции в Зугдиди
12.Дом юстиции в Глдани (Тбилиси)
13.Дом юстиции в Варкетили (Тбилиси)
14.Центральный Дом юстиции в Тбилиси
15.Дом юстиции в Телави
16.Дом юстиции в Тианети
17.Дом юстиции в Лагодехи
18.Дом юстиции в Марнеули
19.Дом юстиции в Мартвили
20.Дом юстиции в Местии
21.Дом юстиции в Озургети
22.Дом юстиции в Они
23.Дом юстиции в Рустави
24.Дом юстиции в Самтредиа
25.Дом юстиции в Сенаки
26.Дом юстиции в Поти
27.Дом юстиции в Карели
28.Дом юстиции в Кутаиси
29.Дом юстиции в Казбеги
30.Дом юстиции в Кварели
31.Дом юстиции в Цхалтубо
32.Дом юстиции в Хони
33.Дом юстиции в Хашури
На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решать все вопросы в одном здании.
В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом.
Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах Глдани и Варкетили.