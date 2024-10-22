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В Грузии 25 октября объявили выходным днем

В Грузии 25 октября объявили выходным днем

Sputnik Грузия

Решение принято в связи с предстоящими парламентскими выборами 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T09:15+0400

2024-10-22T09:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Правительство Грузии объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения Центральной избирательной комиссии, сообщила телекомпания "Имеди". В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Обращение ЦИК касательно выходного дня связано с тем, что избирательные участки расположены в государственных школах и детских садах, и активность в рабочий день может помешать их своевременному обустройству.В ЦИК Грузии пояснили, что для надлежащего функционирования участковых избирательных комиссий на парламентских выборах важным этапом является обустройство избирательных участков накануне дня голосования. В этот день на избирательных участках будет размещен соответствующий инвентарь и оборудование.Всего к выборам будет открыто 3 111 избирательных участков, из которых в Грузии будет открыто 3 044 участка и 67 участков – в 53 городах 47 стран.Более 3,5 миллиона избирателей могут принять участие в парламентских выборах в Грузии>>Общее число избирателей за границей составляет 95 910. В Грузии принять участие в голосовании могут 3 412 384 избирателя, из них 64 238 будут голосовать при помощи переносных урн из дома или в клиниках.При этом из 3 044 участков 13 будут созданы в пенитенциарных учреждениях и Центре психического здоровья, а 12 участков будут открыты в тюрьмах.Выборы будут проходить как по новой системе при помощи электронного голосования, когда избиратель закрашивает кружок перед партией в бюллетене и после помещает его в урну через аппарат, считывающий данные, и по старой системе, когда избиратель обводит номер партии и бросает бюллетень в конверте в урну.Возможность проголосовать по новой системе есть у 3 113 747 избирателей.Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии>>Всего к выборам напечатают 3 325 100 бюллетеней, из которых 2 838 600 – будут предназначены для электронного голосования, а 486 500 – для участков, где голосование пройдет по старым правилам.Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей.Возможность проголосовать по новой системе есть у 3 113 747 избирателей.Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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