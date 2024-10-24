https://sputnik-georgia.ru/20241024/kakie-novshestva-pravitelstvo-gruzii-sobiraetsya-vnedrit-v-sistemu-zdravookhraneniya-290524819.html

Какие новшества правительство Грузии собирается внедрить в систему здравоохранения

Какие новшества правительство Грузии собирается внедрить в систему здравоохранения

Sputnik Грузия

Новая система создает более справедливые условия оплаты труда медицинского персонала и клиник, заявил премьер 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T21:36+0400

2024-10-24T21:36+0400

2024-10-24T22:06+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

здравоохранение в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eff76e19e97e087844c837c776259ff7.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Правительство Грузии планирует улучшить доступ пациентов к медицинским услугам – в систему DRG (Diagnostic Related Group) будет поэтому внедряться система сооплаты, благодаря которой пациент сможет воспользоваться VIP-услугами в клиниках, не отказываясь от программы всеобщего здравоохранения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG финансирования клиник. По словам премьер-министра, пациент получит финансирование по программе в полном объеме и заплатит только за т. н. VIP-обслуживание по своему выбору: другого врача, медсестру, палату, расходные материалы и т. д. Такой подход, по словам премьера, с одной стороны, окажет положительное влияние на финансовое положение пациента, поскольку тысячам граждан больше не придется выходить из программы всеобщего здравоохранения только потому, что они хотят получать различные медицинские услуги. С другой стороны, это обеспечит улучшенный доступ к необходимым медицинским манипуляциям с участием врача, медсестры, выбранной по желанию, или с использованием желаемых расходных материалов. Госбюджет Грузии 2024 – здравоохранение и соцзащита как главный приоритет >>Как отметил Кобахидзе, такая система создает более справедливые условия оплаты труда медицинского персонала и клиник. По словам главы правительства, условия сооплаты за услуги, в том числе лимиты предложений по каждому виду услуг, будут установлены приказом министра. Как отметил глава правительства, возможность оплаты по нескольким направлениям появится к концу года. Как позже уточнил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, воспользоваться системой сооплаты пациенты смогут в родильных домах. Система DRG Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, роды, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав строго контролирует процесс внедрения новой системы, чтобы у клиник не было финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, здравоохранение в грузии