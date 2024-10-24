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Какие новшества правительство Грузии собирается внедрить в систему здравоохранения
Какие новшества правительство Грузии собирается внедрить в систему здравоохранения
Sputnik Грузия
Новая система создает более справедливые условия оплаты труда медицинского персонала и клиник, заявил премьер 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T21:36+0400
2024-10-24T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Правительство Грузии планирует улучшить доступ пациентов к медицинским услугам – в систему DRG (Diagnostic Related Group) будет поэтому внедряться система сооплаты, благодаря которой пациент сможет воспользоваться VIP-услугами в клиниках, не отказываясь от программы всеобщего здравоохранения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG финансирования клиник. По словам премьер-министра, пациент получит финансирование по программе в полном объеме и заплатит только за т. н. VIP-обслуживание по своему выбору: другого врача, медсестру, палату, расходные материалы и т. д. Такой подход, по словам премьера, с одной стороны, окажет положительное влияние на финансовое положение пациента, поскольку тысячам граждан больше не придется выходить из программы всеобщего здравоохранения только потому, что они хотят получать различные медицинские услуги. С другой стороны, это обеспечит улучшенный доступ к необходимым медицинским манипуляциям с участием врача, медсестры, выбранной по желанию, или с использованием желаемых расходных материалов. Госбюджет Грузии 2024 – здравоохранение и соцзащита как главный приоритет >>Как отметил Кобахидзе, такая система создает более справедливые условия оплаты труда медицинского персонала и клиник. По словам главы правительства, условия сооплаты за услуги, в том числе лимиты предложений по каждому виду услуг, будут установлены приказом министра. Как отметил глава правительства, возможность оплаты по нескольким направлениям появится к концу года. Как позже уточнил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, воспользоваться системой сооплаты пациенты смогут в родильных домах. Система DRG Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, роды, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав строго контролирует процесс внедрения новой системы, чтобы у клиник не было финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, здравоохранение в грузии
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, здравоохранение в грузии
Какие новшества правительство Грузии собирается внедрить в систему здравоохранения
21:36 24.10.2024 (обновлено: 22:06 24.10.2024)
Новая система создает более справедливые условия оплаты труда медицинского персонала и клиник, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Правительство Грузии планирует улучшить доступ пациентов к медицинским услугам – в систему DRG (Diagnostic Related Group) будет поэтому внедряться система сооплаты, благодаря которой пациент сможет воспользоваться VIP-услугами в клиниках, не отказываясь от программы всеобщего здравоохранения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG финансирования клиник.
"Доступ пациентов к медицинским услугам улучшится. У них будет возможность продолжать пользоваться услугами, предоставляемыми программой всеобщего здравоохранения, или воспользоваться т. н. новым механизмом сооплаты, без выхода из программы всеобщего здравоохранения", – заявил Кобахидзе.
По словам премьер-министра, пациент получит финансирование по программе в полном объеме и заплатит только за т. н. VIP-обслуживание по своему выбору: другого врача, медсестру, палату, расходные материалы и т. д.
Такой подход, по словам премьера, с одной стороны, окажет положительное влияние на финансовое положение пациента, поскольку тысячам граждан больше не придется выходить из программы всеобщего здравоохранения только потому, что они хотят получать различные медицинские услуги.
С другой стороны, это обеспечит улучшенный доступ к необходимым медицинским манипуляциям с участием врача, медсестры, выбранной по желанию, или с использованием желаемых расходных материалов.
Как отметил Кобахидзе, такая система создает более справедливые условия оплаты труда медицинского персонала и клиник.
По словам главы правительства, условия сооплаты за услуги, в том числе лимиты предложений по каждому виду услуг, будут установлены приказом министра.
"Согласно постановлению, условия сооплаты за услуги, в том числе лимиты предложений по каждому виду услуг, будут устанавливаться приказом министра", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, возможность оплаты по нескольким направлениям появится к концу года.
Как позже уточнил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, воспользоваться системой сооплаты пациенты смогут в родильных домах.
Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной фиксированной суммой за отдельный случай лечения.
Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, роды, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав строго контролирует процесс внедрения новой системы, чтобы у клиник не было финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.