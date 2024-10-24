https://sputnik-georgia.ru/20241024/mvd-gruzii-zakupilo-novye-vodomety-i-snaryazhenie-dlya-spetsnaza-290524632.html

МВД Грузии закупило новые водометы и снаряжение для спецназа

МВД Грузии закупило новые водометы и снаряжение для спецназа

Sputnik Грузия

Спецназ имеет право в случае штурма или атаки одновременно использовать газ, воду и другие специальные средства, заявил министр 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T20:53+0400

2024-10-24T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии приобрело водометы и обновило снаряжение для отряда специального назначения, заявил глава ведомства Вахтанг Гомелаури. Водометы в Грузии применяются только в том случае, если мирная акция, для проведения которой в Грузии требуется разрешение, выходит за рамки, предусмотренные законом о свободе собраний. Он также пояснил, что спецназ имеет право в случае штурма или атаки одновременно использовать газ, воду и другие специальные средства, кроме случаев, когда на акции есть маленькие дети, несовершеннолетние и беременные женщины."Если происходит штурм и наступление, можете одновременно использовать и газ, и воду, и другие спецсредства. В 2021 году я лично внес это изменение. В новом приказе говорится, что предыдущий приказ от 2015 года отменен и можно использовать воду и газ одновременно, и не только это. В Европе для разгона акций также используют полицейских собак. Простите, жгли заживо, полицейским проломили головы. Это было можно?" – сказал Гомелаури Последний раз полиция Грузии применяла специальные средства на акциях против закона об "иноагентах" весной этого года. Жесткое сопротивлениеВесь процесс рассмотрения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сопровождался словесными перепалками и стычками в парламенте между депутатами от большинства и оппозиции, а также массовыми акциями протеста, которые периодически перерастали в беспорядки. Демонстранты оскорбляли полицейских, кидали в них камни, устраивали баррикады у входов в парламент, пытались повредить ворота и пробраться в здание. Силы МВД в ответ применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Всего в апреле-мае были задержаны около 210 человек, из них восемь привлечены к уголовной ответственности. Параллельно идет расследование превышения сотрудниками МВД силы против митингующих. К этому времени Специальная следственная служба изучает 138 возможных фактов нарушения прав участников акций протеста. Ложь и попытка дискредитации – МВД Грузии ответило на обвинения оппозиционного телеканала >>Побои во время задержания были нанесены депутатам парламента – на то время председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и лидеру партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также активисту Давиду Кацарава. Хабеишвили и Кацарава пришлось прооперировать. Во время беспорядков также пострадали десять силовиков, одному из которых понадобилось хирургическое вмешательство. В сентябре один из задержанных на акции Фридон Бубутеишвили на суде заявление о том, что он повредил ворота во двор парламента на акции против т. н. закона об "иноагентах" в Тбилиси этой весной по поручению оппозиционного депутата парламента Георгия Вашадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии