Ложь и попытка дискредитации – МВД Грузии ответило на обвинения оппозиционного телеканала
13:35 21.10.2024 (обновлено: 14:05 21.10.2024)
© photo: Sputnik / Stringer Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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СМИ заявили, что МВД якобы нарушило закон, когда одновременно применило водометы и слезоточивый газа во время разгона акций протеста
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Распространяемая информация относительно незаконного применения спецсредств во время акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" является ложью и направлена на введение общественности в заблуждение и целенаправленную дискредитацию МВД, говорится в заявлении ведомства.
Речь идет об информации, озвученной в репортаже оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", о том, что МВД якобы нарушило закон Грузии "О полиции", когда одновременно применило водометы и слезоточивый газа во время разгона акций протеста этой весной.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Масштабные акции проходили в Тбилиси почти полтора месяца, начиная с 15 апреля, после того как резонансный законопроект был инициирован. Уличные протесты завершились, когда парламент преодолел вето президента в конце мая.
"Распространяемая ложная информация направлена на введение общественности в заблуждение и целенаправленную дискредитацию министерства внутренних дел", - говорится в заявлении на сайте МВД Грузии.
Как отмечено в заявлении, закон Грузии "О полиции" четко определяет правила применения полицией специальных средств.
В частности, согласно закону, "слезоточивый газ разрешается применять для отражения нападения на лицо, полицейского или (и) охраняемый объект для пресечения массового и группового нарушения правопорядка".
При этом водомет используется "для пресечения массовых нарушений правопорядка, отражения группового нападения на государственные или (и) общественные объекты".
Тип специальных средств, используемых полицией, и их интенсивность определяются в зависимости от конкретной ситуации в порядке, установленном законодательством, отмечено в заявлении.
"Мы подчеркиваем, что ни закон Грузии "О полиции", ни какие-либо действующие правовые акты, изданные на его основе, не запрещают одновременное или параллельное применение водометов и слезоточивого газа", - говорится в заявлении.
Более того, в МВД отметили, что рекомендации таких авторитетных международных организаций, как ОБСЕ/БДИПЧ и Amnesty International, не предусматривают такого запрета.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно руководящему документу Amnesty International, в струю воды разрешается добавлять маркерную краску и/или химические вещества, в то время как в соответствии с руководящими принципами БДИПЧ/ОБСЕ в струю воды разрешается добавлять слезоточивый газ и применять его против лиц, причастных к насильственным действиям.
Согласно тому же документу, единственной целью применения слезоточивого газа должен быть разгон собрания, и он не должен применяться в месте, где у людей не будет возможности покинуть пространство.
"В очередной раз отмечаем, что во время управления насильственными собраниями-манифестациями МВД использует специальные средства, которые полностью соответствуют европейским стандартам и активно используются полицейскими подразделениями ряда европейских стран", - отмечено в заявлении.
Жесткое сопротивление
Весь процесс рассмотрения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сопровождался словесными перепалками и стычками в парламенте между депутатами от большинства и оппозиции, а также массовыми акциями протеста, которые периодически перерастали в беспорядки.
Демонстранты оскорбляли полицейских, кидали в них камни, устраивали баррикады у входов в парламент, пытались повредить ворота и пробраться в здание. Силы МВД в ответ применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Всего в апреле-мае были задержаны около 210 человек, из них восемь привлечены к уголовной ответственности.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста у здания парламента Грузии против закона об иноагентах 9 марта 2023
Акция протеста у здания парламента Грузии против закона об иноагентах 9 марта 2023
© photo: Sputnik / Stringer
Параллельно идет расследование превышения сотрудниками МВД силы против митингующих. К этому времени Специальная следственная служба изучает 138 возможных фактов нарушения прав участников акций протеста.
Побои во время задержания были нанесены депутатам парламента – на то время председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и лидеру партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также активисту Давиду Кацарава. Хабеишвили и Кацарава пришлось прооперировать.
Во время беспорядков также пострадали десять силовиков, одному из которых понадобилось хирургическое вмешательство.