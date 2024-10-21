https://sputnik-georgia.ru/20241021/lozh-i-popytka-diskreditatsii--mvd-gruzii-otvetilo-na-obvineniya-oppozitsionnogo-telekanala-290453281.html

Ложь и попытка дискредитации – МВД Грузии ответило на обвинения оппозиционного телеканала

Ложь и попытка дискредитации – МВД Грузии ответило на обвинения оппозиционного телеканала

Sputnik Грузия

СМИ заявили, что МВД якобы нарушило закон, когда одновременно применило водометы и слезоточивый газа во время разгона акций протеста 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T13:35+0400

2024-10-21T13:35+0400

2024-10-21T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Распространяемая информация относительно незаконного применения спецсредств во время акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" является ложью и направлена на введение общественности в заблуждение и целенаправленную дискредитацию МВД, говорится в заявлении ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет об информации, озвученной в репортаже оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", о том, что МВД якобы нарушило закон Грузии "О полиции", когда одновременно применило водометы и слезоточивый газа во время разгона акций протеста этой весной. Масштабные акции проходили в Тбилиси почти полтора месяца, начиная с 15 апреля, после того как резонансный законопроект был инициирован. Уличные протесты завершились, когда парламент преодолел вето президента в конце мая. Как отмечено в заявлении, закон Грузии "О полиции" четко определяет правила применения полицией специальных средств. При этом водомет используется "для пресечения массовых нарушений правопорядка, отражения группового нападения на государственные или (и) общественные объекты". Тип специальных средств, используемых полицией, и их интенсивность определяются в зависимости от конкретной ситуации в порядке, установленном законодательством, отмечено в заявлении. Более того, в МВД отметили, что рекомендации таких авторитетных международных организаций, как ОБСЕ/БДИПЧ и Amnesty International, не предусматривают такого запрета. Согласно руководящему документу Amnesty International, в струю воды разрешается добавлять маркерную краску и/или химические вещества, в то время как в соответствии с руководящими принципами БДИПЧ/ОБСЕ в струю воды разрешается добавлять слезоточивый газ и применять его против лиц, причастных к насильственным действиям. Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото>>Согласно тому же документу, единственной целью применения слезоточивого газа должен быть разгон собрания, и он не должен применяться в месте, где у людей не будет возможности покинуть пространство. "В очередной раз отмечаем, что во время управления насильственными собраниями-манифестациями МВД использует специальные средства, которые полностью соответствуют европейским стандартам и активно используются полицейскими подразделениями ряда европейских стран", - отмечено в заявлении. Жесткое сопротивление Весь процесс рассмотрения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сопровождался словесными перепалками и стычками в парламенте между депутатами от большинства и оппозиции, а также массовыми акциями протеста, которые периодически перерастали в беспорядки. Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео>>Демонстранты оскорбляли полицейских, кидали в них камни, устраивали баррикады у входов в парламент, пытались повредить ворота и пробраться в здание. Силы МВД в ответ применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Всего в апреле-мае были задержаны около 210 человек, из них восемь привлечены к уголовной ответственности. Параллельно идет расследование превышения сотрудниками МВД силы против митингующих. К этому времени Специальная следственная служба изучает 138 возможных фактов нарушения прав участников акций протеста. Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последние данные>>Побои во время задержания были нанесены депутатам парламента – на то время председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и лидеру партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также активисту Давиду Кацарава. Хабеишвили и Кацарава пришлось прооперировать. Во время беспорядков также пострадали десять силовиков, одному из которых понадобилось хирургическое вмешательство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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