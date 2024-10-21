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https://sputnik-georgia.ru/20241021/lozh-i-popytka-diskreditatsii--mvd-gruzii-otvetilo-na-obvineniya-oppozitsionnogo-telekanala-290453281.html
Ложь и попытка дискредитации – МВД Грузии ответило на обвинения оппозиционного телеканала
Ложь и попытка дискредитации – МВД Грузии ответило на обвинения оппозиционного телеканала
Sputnik Грузия
СМИ заявили, что МВД якобы нарушило закон, когда одновременно применило водометы и слезоточивый газа во время разгона акций протеста 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T13:35+0400
2024-10-21T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Распространяемая информация относительно незаконного применения спецсредств во время акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" является ложью и направлена на введение общественности в заблуждение и целенаправленную дискредитацию МВД, говорится в заявлении ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Речь идет об информации, озвученной в репортаже оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", о том, что МВД якобы нарушило закон Грузии "О полиции", когда одновременно применило водометы и слезоточивый газа во время разгона акций протеста этой весной. Масштабные акции проходили в Тбилиси почти полтора месяца, начиная с 15 апреля, после того как резонансный законопроект был инициирован. Уличные протесты завершились, когда парламент преодолел вето президента в конце мая. Как отмечено в заявлении, закон Грузии "О полиции" четко определяет правила применения полицией специальных средств. При этом водомет используется "для пресечения массовых нарушений правопорядка, отражения группового нападения на государственные или (и) общественные объекты". Тип специальных средств, используемых полицией, и их интенсивность определяются в зависимости от конкретной ситуации в порядке, установленном законодательством, отмечено в заявлении. Более того, в МВД отметили, что рекомендации таких авторитетных международных организаций, как ОБСЕ/БДИПЧ и Amnesty International, не предусматривают такого запрета. Согласно руководящему документу Amnesty International, в струю воды разрешается добавлять маркерную краску и/или химические вещества, в то время как в соответствии с руководящими принципами БДИПЧ/ОБСЕ в струю воды разрешается добавлять слезоточивый газ и применять его против лиц, причастных к насильственным действиям. Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото&gt;&gt;Согласно тому же документу, единственной целью применения слезоточивого газа должен быть разгон собрания, и он не должен применяться в месте, где у людей не будет возможности покинуть пространство. "В очередной раз отмечаем, что во время управления насильственными собраниями-манифестациями МВД использует специальные средства, которые полностью соответствуют европейским стандартам и активно используются полицейскими подразделениями ряда европейских стран", - отмечено в заявлении. Жесткое сопротивление Весь процесс рассмотрения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сопровождался словесными перепалками и стычками в парламенте между депутатами от большинства и оппозиции, а также массовыми акциями протеста, которые периодически перерастали в беспорядки. Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео&gt;&gt;Демонстранты оскорбляли полицейских, кидали в них камни, устраивали баррикады у входов в парламент, пытались повредить ворота и пробраться в здание. Силы МВД в ответ применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Всего в апреле-мае были задержаны около 210 человек, из них восемь привлечены к уголовной ответственности. Параллельно идет расследование превышения сотрудниками МВД силы против митингующих. К этому времени Специальная следственная служба изучает 138 возможных фактов нарушения прав участников акций протеста. Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последние данные&gt;&gt;Побои во время задержания были нанесены депутатам парламента – на то время председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и лидеру партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также активисту Давиду Кацарава. Хабеишвили и Кацарава пришлось прооперировать. Во время беспорядков также пострадали десять силовиков, одному из которых понадобилось хирургическое вмешательство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акции, акции протеста, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, давид кацарава, алеко элисашвили, amnesty international, обсе, мвд грузии
акции, акции протеста, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, давид кацарава, алеко элисашвили, amnesty international, обсе, мвд грузии

Ложь и попытка дискредитации – МВД Грузии ответило на обвинения оппозиционного телеканала

13:35 21.10.2024 (обновлено: 14:05 21.10.2024)
© photo: Sputnik / Stringer Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
 Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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СМИ заявили, что МВД якобы нарушило закон, когда одновременно применило водометы и слезоточивый газа во время разгона акций протеста
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Распространяемая информация относительно незаконного применения спецсредств во время акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" является ложью и направлена на введение общественности в заблуждение и целенаправленную дискредитацию МВД, говорится в заявлении ведомства.
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Речь идет об информации, озвученной в репортаже оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", о том, что МВД якобы нарушило закон Грузии "О полиции", когда одновременно применило водометы и слезоточивый газа во время разгона акций протеста этой весной.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Масштабные акции проходили в Тбилиси почти полтора месяца, начиная с 15 апреля, после того как резонансный законопроект был инициирован. Уличные протесты завершились, когда парламент преодолел вето президента в конце мая.
"Распространяемая ложная информация направлена на введение общественности в заблуждение и целенаправленную дискредитацию министерства внутренних дел", - говорится в заявлении на сайте МВД Грузии.
Как отмечено в заявлении, закон Грузии "О полиции" четко определяет правила применения полицией специальных средств.
В частности, согласно закону, "слезоточивый газ разрешается применять для отражения нападения на лицо, полицейского или (и) охраняемый объект для пресечения массового и группового нарушения правопорядка".
При этом водомет используется "для пресечения массовых нарушений правопорядка, отражения группового нападения на государственные или (и) общественные объекты".
Тип специальных средств, используемых полицией, и их интенсивность определяются в зависимости от конкретной ситуации в порядке, установленном законодательством, отмечено в заявлении.
"Мы подчеркиваем, что ни закон Грузии "О полиции", ни какие-либо действующие правовые акты, изданные на его основе, не запрещают одновременное или параллельное применение водометов и слезоточивого газа", - говорится в заявлении.
Более того, в МВД отметили, что рекомендации таких авторитетных международных организаций, как ОБСЕ/БДИПЧ и Amnesty International, не предусматривают такого запрета.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2024
Баррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно руководящему документу Amnesty International, в струю воды разрешается добавлять маркерную краску и/или химические вещества, в то время как в соответствии с руководящими принципами БДИПЧ/ОБСЕ в струю воды разрешается добавлять слезоточивый газ и применять его против лиц, причастных к насильственным действиям.
Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото>>
Согласно тому же документу, единственной целью применения слезоточивого газа должен быть разгон собрания, и он не должен применяться в месте, где у людей не будет возможности покинуть пространство.
"В очередной раз отмечаем, что во время управления насильственными собраниями-манифестациями МВД использует специальные средства, которые полностью соответствуют европейским стандартам и активно используются полицейскими подразделениями ряда европейских стран", - отмечено в заявлении.

Жесткое сопротивление

Весь процесс рассмотрения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сопровождался словесными перепалками и стычками в парламенте между депутатами от большинства и оппозиции, а также массовыми акциями протеста, которые периодически перерастали в беспорядки.
Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео>>
Демонстранты оскорбляли полицейских, кидали в них камни, устраивали баррикады у входов в парламент, пытались повредить ворота и пробраться в здание. Силы МВД в ответ применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Всего в апреле-мае были задержаны около 210 человек, из них восемь привлечены к уголовной ответственности.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста у здания парламента Грузии против закона об иноагентах 9 марта 2023
Акция протеста у здания парламента Грузии против закона об иноагентах 9 марта 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2024
Акция протеста у здания парламента Грузии против закона об иноагентах 9 марта 2023
© photo: Sputnik / Stringer
Параллельно идет расследование превышения сотрудниками МВД силы против митингующих. К этому времени Специальная следственная служба изучает 138 возможных фактов нарушения прав участников акций протеста.
Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последние данные>>
Побои во время задержания были нанесены депутатам парламента – на то время председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и лидеру партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также активисту Давиду Кацарава. Хабеишвили и Кацарава пришлось прооперировать.
Во время беспорядков также пострадали десять силовиков, одному из которых понадобилось хирургическое вмешательство.
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