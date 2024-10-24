https://sputnik-georgia.ru/20241024/napadenie-na-oppozitsionera-v-tbilisi--obvineniya-partii-gakhariya-i-otvet-gruzinskoy-mechty-290515430.html
Нападение на оппозиционера в Тбилиси – обвинения партии Гахария и ответ "Грузинской мечты"
Нападение на оппозиционера в Тбилиси – обвинения партии Гахария и ответ "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
В "Грузинской мечте" заявили, что насилие никогда не было и не будет их почерком 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T12:27+0400
2024-10-24T12:27+0400
2024-10-24T12:51+0400
грузия
политика
георгий гахария
натия мезвришвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Член партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Леван Гогичаишвили утверждает, что накануне подвергся нападению со стороны примерно 20 человек, которые, предположительно, сторонники правящей партии "Грузинская мечта". По его информации, инцидент произошел на станции тбилисского метро "Технический университет", когда оппозиционер направлялся в студию в качестве гостя передачи одного из телеканалов. "Человек позвал меня и спрашивает – не узнаешь? А я говорю – нет, откуда я должен был его знать?! В этот разговор вмешались несколько человек, затем один из них перешел к оскорблениям, я ответил, и за этим последовало физическое противостояние", - заявил Гогичаишвили.Политик заявил, что благодаря тому, что он защищался, у него нет серьезных травм."Мечта" в истерике – Гахария ответил на длинный список обвинений>>В партии Гахария обвинили в случившемся правящую партию "Грузинская мечта". По словам Натии Мезвришвили, Гогичаишвили стал жертвой нападения со стороны "Грузинской мечты" теми же методами, которые использовала бывшая правящая партия "Единое национальное движение". А это ставит знак равенства между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", отметила она.На обвинения оппозиционной партии ответили в "Грузинской мечте". По словам депутата Левана Мачавариани, насилие никогда не было и не будет почерком "Грузинской мечты". "Это одно из фундаментальных отличий между нами и "Нацдвижением". Во всем, на что у них нет ответа, они хотят обвинить "Грузинскую мечту". Но я хотел бы еще раз напомнить, что наше население очень хорошо мыслит и обладает очень хорошими аналитическими способностями, они все правильно оценивают и понимают, когда лгут, а когда нет", - заявил Мачавариани. В свою очередь, другой депутат от правящей партии, Ираклий Кирцхалия, обратился к министерству внутренних дел с призывом расследовать инцидент в кратчайшие сроки, чтобы положить конец этой пропаганде. Полиция уже допросила Гогичаишвили. Уголовное дело возбуждено по статье о групповом насилии УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, георгий гахария, натия мезвришвили, единое национальное движение
грузия, политика, георгий гахария, натия мезвришвили, единое национальное движение
Нападение на оппозиционера в Тбилиси – обвинения партии Гахария и ответ "Грузинской мечты"
12:27 24.10.2024 (обновлено: 12:51 24.10.2024)
В "Грузинской мечте" заявили, что насилие никогда не было и не будет их почерком
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Член партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Леван Гогичаишвили утверждает, что накануне подвергся нападению со стороны примерно 20 человек, которые, предположительно, сторонники правящей партии "Грузинская мечта".
По его информации, инцидент произошел на станции тбилисского метро "Технический университет", когда оппозиционер направлялся в студию в качестве гостя передачи одного из телеканалов.
"Человек позвал меня и спрашивает – не узнаешь? А я говорю – нет, откуда я должен был его знать?! В этот разговор вмешались несколько человек, затем один из них перешел к оскорблениям, я ответил, и за этим последовало физическое противостояние", - заявил Гогичаишвили.
Политик заявил, что благодаря тому, что он защищался, у него нет серьезных травм.
В партии Гахария обвинили в случившемся правящую партию "Грузинская мечта". По словам Натии Мезвришвили, Гогичаишвили стал жертвой нападения со стороны "Грузинской мечты" теми же методами, которые использовала бывшая правящая партия "Единое национальное движение". А это ставит знак равенства между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", отметила она.
"Это поведение проигравшей партии. Таким эту партию не запугать. Ни единый волос не упадет с членов партии. Их поражение будет оформлено 26 октября, как 1 октября (2012 года – ред.) было оформлено поражение "Нацдвижения", - заявила Мезвришвили.
На обвинения оппозиционной партии ответили в "Грузинской мечте". По словам депутата Левана Мачавариани, насилие никогда не было и не будет почерком "Грузинской мечты".
"Это одно из фундаментальных отличий между нами и "Нацдвижением". Во всем, на что у них нет ответа, они хотят обвинить "Грузинскую мечту". Но я хотел бы еще раз напомнить, что наше население очень хорошо мыслит и обладает очень хорошими аналитическими способностями, они все правильно оценивают и понимают, когда лгут, а когда нет", - заявил Мачавариани.
В свою очередь, другой депутат от правящей партии, Ираклий Кирцхалия, обратился к министерству внутренних дел с призывом расследовать инцидент в кратчайшие сроки, чтобы положить конец этой пропаганде.
"Я хотел бы подчеркнуть, что любая форма насилия для нас категорически неприемлема, и я призываю правоохранительные органы очень оперативно расследовать этот случай", - заявил Кирцхалия.
Полиция уже допросила Гогичаишвили. Уголовное дело возбуждено по статье о групповом насилии УК Грузии.