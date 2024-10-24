https://sputnik-georgia.ru/20241024/premer-gruzii-otsenil-obstanovku-v-preddverii-vyborov-290517501.html

Премьер Грузии оценил обстановку в преддверии выборов

Премьер Грузии оценил обстановку в преддверии выборов

Sputnik Грузия

Благодаря неустанной работе правоохранителей ситуация в Грузии спокойная, заявил премьер в преддверии парламентских выборов 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T13:46+0400

2024-10-24T13:46+0400

2024-10-24T13:46+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

вахтанг гомелаури

григол лилуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Власти Грузии делают все возможное для обеспечения проведения предстоящих парламентских выборов в спокойной и конкурентной обстановке, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседание правительства. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Также обеспечено проведение выборов в свободной и конкурентной среде, что, естественно, является ответственностью власти, отметил он.Глава грузинского правительства выразил благодарность всем правоохранительным ведомствам, министерству внутренних дел, лично министру Вахтангу Гомелаури, а также Службе государственной безопасности и ее руководителю Григолу Лилуашвили.Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей. Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов. Расклад сил перед выборами Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Частью "радикальной оппозиции" лидеры правящей партии называют Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты". Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, григол лилуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024