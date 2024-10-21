https://sputnik-georgia.ru/20241021/svetloe-buduschee-glazami-partiy--glavnye-obeschaniya-pered-vyborami-v-gruzii-290463269.html

Светлое будущее глазами партий – главные обещания перед выборами в Грузии

Светлое будущее глазами партий – главные обещания перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Самым длинным списком обещаний отличилась партия "Грузинская мечта", а самым оригинальным – "Гирчи – новый политический центр" 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T23:26+0400

2024-10-21T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Обещания соперников на предстоящих парламентских выборах в Грузии по большей части похожи друг на друга – новые рабочие места, рост зарплат и социальных выплат, а также интеграция страны в Евросоюз, но есть и такие, которые выпадают из стандартной схемы.Самым длинным списком обещаний отличилась правящая партия "Грузинская мечта", которая идет на выборы вместе с созданной ее бывшими депутатами партией "Сила народа".Оставила всех позади своей оригинальностью партия "Гирчи – новый политический центр", у которой в нынешнем парламенте четыре депутата. Выборы как референдумПока "Грузинская мечта" заверяет избирателей, абсолютное большинство которых выступает за вступление в Евросоюз, в том, что ее внешнеполитический курс исключительно прозападный, а Запад говорит об откате демократии и принимает жесткие меры против Грузии, оппозиция ликует. Главные оппоненты властей ставят вопрос следующим образом: либо выбираете нас – и Евросоюз возобновляет приостановленный процесс евроинтеграции Грузии, либо выбираете "Грузинскую мечту" – и страна идет в направлении России. Для "Грузинской мечты" предстоящие выборы – это вопрос жизни и смерти: либо голосуете за нынешние власти и тем самым за мир и развитие, либо выбираете управляемую из-за рубежа "радикальную оппозицию", которая спит и видит, как втягивает страну в войну. Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги>>По всем опросам, наибольшей поддержкой среди партий пользуется "Грузинская мечта", правда, победу на выборах ей сулит лишь одно исследование – проведенное по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди".Согласно рейтингам, от оппозиции шанс попасть в парламент, преодолев барьер в 5%, имеют три объединения и одна партия: "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"); "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа"); "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") и "Георгий Гахария – За Грузию"."Грузинская мечта"Предвыборная программа "Грузинской мечты" охватывает все сферы жизни страны, но в отличие от проекта госбюджета, она написана доступным для простого смертного языком и построена по принципу: прошлое, настоящее и будущее. К примеру, до смены власти в 2012 году экономика Грузии была на уровне 27,9 млрд лари, в 2024 году она составляет 90 млрд лари, а в 2028 году увеличится минимум до 130 млрд лари, сказано в программе.Главные обещания "Грузинской мечты" перед выборами в парламент Грузии>>В "Грузинской мечте" уверены, что, в случае сохранения нынешних темпов развития страны, к 2028 году можно будет создать дополнительно 200 тысяч рабочих мест, повысить среднюю зарплату с нынешних 2 005 лари до 3 500 лари и сократить бедность с нынешних 11,8 % до 4%, что ниже среднего европейского показателя (6%).В следующем году, согласно программе, пенсии возрастных пенсионеров до 70 лет вырастут с 315 до 350 лари, а тех, кто старше 70 лет, – с 415 до 450 лари. В числе обещаний "Грузинской мечты" – начало новых и завершение находящихся в работе инфраструктурных проектов регионального значения. Среди них – автомагистрали, первый глубоководный порт, новый аэропорт и другие.Миллиарды лари планируется выделить на поддержку виноделия, спорта, здравоохранения и социальной сферы. Особое внимание "Грузинская мечта" хочет уделить поддержке инновационных стартапов в сферах искусственного интеллекта, фагов и агротехнологий.Прошлое, настоящее и будущее – обещания "Грузинской мечты" перед выборами>>"Евроинтеграция остается одним из самых главных внешнеполитических приоритетов нашей страны. К 2030 году Грузия будет больше всех стран-кандидатов готова к вступлению в Евросоюз", – заявил премьер-министр, глава избирательного штаба партии Ираклий Кобахидзе на презентации предвыборной программы.Он отметил, что "Грузинская мечта" все делает для перезагрузки отношений с США и Евросоюзом, но добиться этого удастся только в будущем году, после того как завершится конфликт на Украине и будут сделаны шаги навстречу Грузии."Единство – национальное движение"Созданная Михаилом Саакашвили бывшая правящая партия "Единое национальное движение" идет на выборы в коалиции с созданными ее бывшими членами партиями "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Оппозиционная коалиция "Единство – Национальное движение" обещает избирателям в течение четырех лет победить бедность, обнулить пенсионные кредиты, повысить пенсии возрастным пенсионерам и ветеранам, а также соцвыплаты неимущим, создать новые рабочие места, где минимальная зарплата будет 1,5 тысячи лари, а средняя – 3,5 тысячи лари.В целях создания высокооплачиваемых рабочих мест коалиция обещает привлечь в Грузию компании мирового уровня, а также обеспечить открытие во всех регионах предприятий с хорошими зарплатами."Единство – Национальное движение" представило партийный список к выборам 26 октября>>Предвыборная программа коалиции, неформальным лидером которой является находящийся в заключении экс-президент Грузии, включает создание фонда в размере 1 миллиарда для того, чтобы эмигранты смогли вернуться на родину и начать малый или средний бизнес.Также "Единство – Национальное движение" обещает провести фундаментальные реформы в сфере правосудия и построить университетские городки во всех городах, где есть вузы.Как и все остальные оппозиционные лидеры предвыборной гонки, это объединение обещает возобновление процесса по вступлению Грузии в Евросоюз. "Коалиция за перемены"Объединение из трех партий "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" представляют бывшие члены "Единого национального движения". Партию они покинули в разное время после смены власти в Грузии и так же в разное время создали свои политические организации. Партию "Ахали" возглавляют бывший замгенпрокурора Грузии и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия и бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. Партию "Дроа" создала Элене Хоштария, а "Гирчи – больше свободы" – Зура Джапаридзе. "Коалиция за перемены" обещает осуществить системные изменения в стране. У нее четыре главных обещания: переход Грузии на этап переговоров о вступлении в Евросоюз; упразднение антидемократических законов; сокращение налогов; инвестиции в образование.Партийный список "Коалиции за перемены" – Гварамия в парламент Грузии не баллотируется>>Лидеры "Коалиции за перемены" заверяют избирателей в том, что именно они сделают Грузию привлекательной для инвесторов и создадут возможности для всех, а не единиц, что у детей будет европейское будущее и что мир увидит реальный потенциал страны."Сильная Грузия"Полное название коалиции – "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы". Костяк этого объединения – партия "Лело для Грузии", созданная основателями одного из крупнейших банков страны TBC Bank Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.В объединение входят партии "Для народа" (Анна Долидзе), "Граждане" (Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы" (Леван Цуцкиридзе).Возглавляемая Хазарадзе коалиция обещает избирателям незамедлительную реализацию проекта первого в стране глубоководного порта в городе Анаклия, того, который в свое время должен был построить "Консорциум развития Анаклия" Хазарадзе. В 2020 году государство разорвало контракт с Консорциумом, обвинив его в невыполнении обязательств. "Сильная Грузия" во главе с Хазарадзе представила партийный список к выборам 26 октября>>Среди обещаний "Сильной Грузии" – создание 200 тысяч новых рабочих мест, повышение пенсий до 1 тысячи лари и создание условий для возвращения эмигрантов на родину. Кроме того, "Сильная Грузия" обещает населению сокращение влияния России в Грузии и присоединение страны к Евросоюзу. "За Грузию"Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" идет на выборы самостоятельно, и, согласно нескольким опросам общественного мнения, имеет вполне реальные шансы попасть в парламент. В преддверии нынешних парламентских выборов некогда один из лидеров "Грузинской мечты" Гахария не раз выражал готовность к сотрудничеству с Хазарадзе. Хазарадзе долгое время отмахивался от Гахария, но в середине сентября, после призыва поддерживающей оппозицию президента Саломе Зурабишвили, в срочном порядке вступил в переговоры. План по расширению коалиции "Сильная Грузия" за счет присоединения партии "За Грузию" сорвался в последний момент.Уступки поощрили жадность – экс-премьер Грузии о срыве слияния его партии с "Лело">>Список предвыборных обещаний партии "За Грузию" включает установление на законодательном уровне минимального размера зарплаты в размере 950 лари и страхование безработицы, в частности выплату временно безработным 60% от зарплаты в течение шести месяцев.Партия также обещает ежегодно выделять по 300 миллионов лари на поддержку трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица, молодежи и женщин. Кроме того, партия обещает выплату молодежи от государства дополнительно к зарплате по 950 лари."За Грузию" обещает повышение в первый год на 200 лари, а в последующие годы на 100 лари пенсий и пособий неимущим, выплату по 500 лари на каждого третьего и больше ребенка дошкольного возраста в семьях, проживающих в селах и высокогорных поселениях.Ряды партии Гахария пополнились новыми членами – список кандидатов в депутаты и программа>>В число обещаний входит обеспечение школьников в школах бесплатным здоровым питанием, строительство студенческих общежитий для больших государственных университетов и повышение доступа к профобразованию в регионах."Гирчи – новый политический центр"Проведенные опросы хоть и не обнадеживающие для партии "Гирчи – новый политический центр", она заслуживает внимания, так как по праву считается самой оригинальной на всей политической арене Грузии. "Гирчи" обещает избирателям в случае прихода к власти отменить по мере возможности все акцизы – для снижения цен на сигареты, бензин и другие товары, отменить обязательный техосмотр автомобилей и ограничения на уровень тонировки лобового стекла. Кроме того, партия обещает сделать собственностью владельцев земельных участков не только почву глубиной в два метра, а всего, что находится под их участками на любой глубине, включая клад, нефть, воду. "Гирчи" намерена приватизировать путем аукционов находящиеся в государственной собственности леса, реки, озер, поля и так далее, чтобы население могло распоряжаться ими.В числе обещаний также – упразднение пенсионного фонда, взносы в который обязательны для трудоустроенных граждан, лишение Нацбанка права регулировать валютный рынок и введение разрешения торговать в любой желаемой валюте. Более того, "Гирчи" обещает избирателям легализовать наркотики и разрешить ношение оружия. Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>А еще "Гирчи" обещает сделать среднее образование многообразным, чтобы родители сами могли выбрать школу для своего ребенка исходя из его способностей.По мнению лидеров партии, страной следует управлять не только законами, но и путем референдумов и плебисцитов. Кроме того, стране нужна реальная децентрализация власти, к примеру, чтобы прокуроров и судей конкретных регионов выбирали местные жители. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года, назначены на 26 октября. Они пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.

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обзоры, аналитика, грузия, ираклий кобахидзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, георгий гахария, ника гварамия, политика, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024