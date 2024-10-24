https://sputnik-georgia.ru/20241024/rost-ekonomiki-gruzii-prevysit-prognoz-mvf---premer-290527329.html
Рост экономики Грузии превысит прогноз МВФ – премьер
Рост экономики Грузии превысит прогноз МВФ – премьер
Sputnik Грузия
МВФ в октябре повысил прогноз экономического роста Грузии на 2024 год с 5,7 до 7,6% 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T23:43+0400
2024-10-24T23:43+0400
2024-10-25T00:14+0400
грузия
экономика
новости
ираклий кобахидзе
международный валютный фонд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/06/290214016_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f952387a35c782238391613520729993.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Экономика Грузии в 2024 году и в среднесрочной перспективе вырастет больше, чем прогнозирует Международный валютный фонд, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. МВФ в октябре повысил прогноз экономического роста Грузии на 2024 год с 5,7 до 7,6%, а на следующий год спрогнозировал рост до 6%. По информации Фонда, в 2024 году у Грузии будет самый высокий экономический рост среди стран Европы и региона. Также в среднесрочный период (в 2024-2029 годы) будет зафиксирован самый высокий экономический рост и в среднем составит 5,6% (самый высокий рост среди стран Европы). Как отметил глава правительства, согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, в 2024 году Грузия будет иметь самый высокий экономический рост в регионе и в Европе в целом. "В среднесрочный период в 2024-2029 годах наша страна будет иметь самый высокий экономический рост аналогично в широком регионе и среди европейских стран, что является результатом эффективной экономической политики, реализуемой нашей экономической командой", – отметил он. По оценкам МВФ, в 2024 году прогноз экономического роста Грузии в 2,5 раза превышает средний показатель остальных кандидатов на вступление в Евросоюз, а в 2024-2029 годы в среднем будет превышать в 1,6 раза. Как заявил Кобахидзе, задача правительства еще больше увеличить этот темп. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%. Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году составит 5,5%. Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/06/290214016_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da9ab11e4e735c9e61889815131f8142.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, международный валютный фонд
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, международный валютный фонд
Рост экономики Грузии превысит прогноз МВФ – премьер
23:43 24.10.2024 (обновлено: 00:14 25.10.2024)
МВФ в октябре повысил прогноз экономического роста Грузии на 2024 год с 5,7 до 7,6%
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Экономика Грузии в 2024 году и в среднесрочной перспективе вырастет больше, чем прогнозирует Международный валютный фонд, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
МВФ в октябре повысил прогноз экономического роста Грузии на 2024 год с 5,7 до 7,6%, а на следующий год спрогнозировал рост до 6%. По информации Фонда, в 2024 году у Грузии будет самый высокий экономический рост среди стран Европы и региона. Также в среднесрочный период (в 2024-2029 годы) будет зафиксирован самый высокий экономический рост и в среднем составит 5,6% (самый высокий рост среди стран Европы).
"Мы всегда превосходили прогноз Международного валютного фонда. И здесь мы уверены, что наш экономический рост будет даже выше, чем прогнозирует Международный валютный фонд", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, в 2024 году Грузия будет иметь самый высокий экономический рост в регионе и в Европе в целом.
"В среднесрочный период в 2024-2029 годах наша страна будет иметь самый высокий экономический рост аналогично в широком регионе и среди европейских стран, что является результатом эффективной экономической политики, реализуемой нашей экономической командой", – отметил он.
По оценкам МВФ, в 2024 году прогноз экономического роста Грузии в 2,5 раза превышает средний показатель остальных кандидатов на вступление в Евросоюз, а в 2024-2029 годы в среднем будет превышать в 1,6 раза.
Как заявил Кобахидзе, задача правительства еще больше увеличить этот темп.
"Для этого у нас есть продуманная программа, согласно которой к 2028 году экономика страны превысит 130 миллиардов. Для этого предусмотрены конкретные программы и конкретные проекты, и мы уверены, что успешно выполним эту цель", – отметил он.
В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%.
Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году составит 5,5%.
Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году.