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В Грузии утвержден план по сохранению исчезающих видов животных и растений

В Грузии утвержден план по сохранению исчезающих видов животных и растений

Sputnik Грузия

Документ определяет список видов, подлежащих восстановлению на национальном уровне 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T09:01+0400

2024-10-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии утвердило руководство практических мер по сохранению исчезающих видов животных и растений – "Национальный план восстановления видов", сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В последние десятилетия многие виды диких животных и дикорастущих растений столкнулись со значительной угрозой. В ответ на этот вызов был разработан национальный план восстановления видов, согласно которому восстановление каждого приоритетного вида должно основываться на подробном плане восстановления этого вида. В настоящее время успешно реализуются мероприятия по восстановлению популяций пяти приоритетных видов – газели, ручьевой форели, серой куропатки, каменной куропатки и фазана. В дальнейшем программу планируется расширить, в документе предлагается восстановить еще 61 вид. Документ определяет список видов, подлежащих восстановлению на национальном уровне, а также правила, методы, рекомендации и обязательства по разработке планов сохранения этих видов. В реках Грузии размножают рыбу, внесенную в Красную книгу>>Мероприятия по восстановлению перечисленных видов будут осуществляться поэтапно, в соответствии с индивидуальным планом восстановления этих видов. Документ предусматривает как совершенствование процесса планирования восстановления видов, так и создание программ реинтродукции, а также создание устойчивых и жизнеспособных популяций приоритетных видов в будущем. В ближайшее время планируется реализовать меры по восстановлению оленей, занесенных в Красную книгу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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