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В Грузии утвержден план по сохранению исчезающих видов животных и растений
В Грузии утвержден план по сохранению исчезающих видов животных и растений
Sputnik Грузия
Документ определяет список видов, подлежащих восстановлению на национальном уровне 24.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии утвердило руководство практических мер по сохранению исчезающих видов животных и растений – "Национальный план восстановления видов", сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В последние десятилетия многие виды диких животных и дикорастущих растений столкнулись со значительной угрозой. В ответ на этот вызов был разработан национальный план восстановления видов, согласно которому восстановление каждого приоритетного вида должно основываться на подробном плане восстановления этого вида. В настоящее время успешно реализуются мероприятия по восстановлению популяций пяти приоритетных видов – газели, ручьевой форели, серой куропатки, каменной куропатки и фазана. В дальнейшем программу планируется расширить, в документе предлагается восстановить еще 61 вид. Документ определяет список видов, подлежащих восстановлению на национальном уровне, а также правила, методы, рекомендации и обязательства по разработке планов сохранения этих видов. В реках Грузии размножают рыбу, внесенную в Красную книгу>>Мероприятия по восстановлению перечисленных видов будут осуществляться поэтапно, в соответствии с индивидуальным планом восстановления этих видов. Документ предусматривает как совершенствование процесса планирования восстановления видов, так и создание программ реинтродукции, а также создание устойчивых и жизнеспособных популяций приоритетных видов в будущем. В ближайшее время планируется реализовать меры по восстановлению оленей, занесенных в Красную книгу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, государственный университет илии, природа, красная книга
В Грузии утвержден план по сохранению исчезающих видов животных и растений
09:01 24.10.2024 (обновлено: 09:26 24.10.2024)
Документ определяет список видов, подлежащих восстановлению на национальном уровне
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии утвердило руководство практических мер по сохранению исчезающих видов животных и растений – "Национальный план восстановления видов", сообщили в пресс-службе ведомства.
В последние десятилетия многие виды диких животных и дикорастущих растений столкнулись со значительной угрозой. В ответ на этот вызов был разработан национальный план восстановления видов, согласно которому восстановление каждого приоритетного вида должно основываться на подробном плане восстановления этого вида.
"Национальный план восстановления видов был разработан учеными и специалистами Государственного университета Илии в рамках совместной программы "Спасем природу – Грузия" министерства окружающей среды и сельского хозяйства и правительства Швеции", – рассказали в Минсельхозе.
В настоящее время успешно реализуются мероприятия по восстановлению популяций пяти приоритетных видов – газели, ручьевой форели, серой куропатки, каменной куропатки и фазана. В дальнейшем программу планируется расширить, в документе предлагается восстановить еще 61 вид.
Документ определяет список видов, подлежащих восстановлению на национальном уровне, а также правила, методы, рекомендации и обязательства по разработке планов сохранения этих видов.
Мероприятия по восстановлению перечисленных видов будут осуществляться поэтапно, в соответствии с индивидуальным планом восстановления этих видов.
Документ предусматривает как совершенствование процесса планирования восстановления видов, так и создание программ реинтродукции, а также создание устойчивых и жизнеспособных популяций приоритетных видов в будущем.
В ближайшее время планируется реализовать меры по восстановлению оленей, занесенных в Красную книгу.