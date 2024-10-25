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Грузия и Гонконг расширяют сотрудничество в сфере воздушного сообщения
Грузия и Гонконг расширяют сотрудничество в сфере воздушного сообщения
Sputnik Грузия
Согласно меморандуму, грузинским и гонконгским авиакомпаниям предоставляется возможность до вступления в силу межправительственного соглашения осуществлять... 25.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузия и Гонконг парафировали соглашение о воздушном сообщении, а также подписали меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению, что станет предпосылкой начала прямых регулярных пассажирских и грузовых рейсов, заявил директор Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили. В рамках переговоров Международной гражданской авиации (ICAN 2024) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Куала-Лумпуре в Малайзии состоялась встреча между авиационными властями Грузии и Гонконга. Стороны обсудили проект межправительственного двустороннего соглашения о воздушном сообщении. Согласно меморандуму, грузинским и гонконгским авиакомпаниям предоставляется возможность до вступления в силу межправительственного двустороннего соглашения о воздушном сообщении осуществлять регулярные пассажирские и грузовые рейсы между Грузией и Гонконгом без ограничения вместимости, частоты и типа самолетов. Как отметил Давиташвили, Гонконг — ведущий международный финансовый центр в Азии. С сентября этого года специальный административный район Китая Гонконг ввел безвизовый режим для граждан Грузии. Благодаря статусу специального административного района Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику. Загруженность аэропортов Грузии – новые данные>>Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. Грузия ввела безвиз для граждан Китая 12 сентября 2023 года. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, гонконг, туризм, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации
новости, грузия, в мире, гонконг, туризм, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации
Грузия и Гонконг расширяют сотрудничество в сфере воздушного сообщения
Согласно меморандуму, грузинским и гонконгским авиакомпаниям предоставляется возможность до вступления в силу межправительственного соглашения осуществлять регулярные пассажирские и грузовые рейсы между Грузией и Гонконгом
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузия и Гонконг парафировали соглашение о воздушном сообщении, а также подписали меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению, что станет предпосылкой начала прямых регулярных пассажирских и грузовых рейсов, заявил директор Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили.
В рамках переговоров Международной гражданской авиации (ICAN 2024) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Куала-Лумпуре в Малайзии состоялась встреча между авиационными властями Грузии и Гонконга. Стороны обсудили проект межправительственного двустороннего соглашения о воздушном сообщении.
"Подписание меморандума о взаимопонимании по воздушному сообщению создает благоприятную предпосылку для начала прямых регулярных рейсов между Грузией и Гонконгом. Мы уверены, что с учетом упомянутых факторов интерес авиакомпаний к новому направлению возрастет", - заявил Давиташвили.
Согласно меморандуму, грузинским и гонконгским авиакомпаниям предоставляется возможность до вступления в силу межправительственного двустороннего соглашения о воздушном сообщении осуществлять регулярные пассажирские и грузовые рейсы между Грузией и Гонконгом без ограничения вместимости, частоты и типа самолетов.
Как отметил Давиташвили, Гонконг — ведущий международный финансовый центр в Азии. С сентября этого года специальный административный район Китая Гонконг ввел безвизовый режим для граждан Грузии.
Благодаря статусу специального административного района Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику.
Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.
Грузия ввела безвиз для граждан Китая 12 сентября 2023 года. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.