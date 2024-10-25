https://sputnik-georgia.ru/20241025/premer-gruzii-dal-intervyu-euronews-290539437.html

Премьер Грузии дал интервью Euronews

Премьер Грузии дал интервью Euronews

Sputnik Грузия

Никакими санкциями Грузия не сможет нанести вред российской экономике, заявил премьер 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T19:22+0400

2024-10-25T19:22+0400

2024-10-25T19:49+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

россия

euronews

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288176646_0:73:1613:980_1920x0_80_0_0_63c8b4d88a570adce890d7f66533fc1a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Россия не сможет оказать какого-либо влияния на запланированные 26 октября выборы в Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Euronews. Телевизионная версия интервью премьер-министра Ираклия Кобахидзе Euronews выйдет в эфир сегодня в 23:00 по тбилисскому времени. Цитаты из интервью премьера распространила Администрация правительства Грузии. Выборы в парламент Грузии XI созыва пройдут 26 октября по новой избирательной системе и масштабно с использованием современных технологий. Как заявил Кобахидзе, доля Грузии в общем товарообороте России настолько мизерна, что никакими санкциями Грузия не сможет нанести вред российской экономике. По его словам, оппозиция настаивала на присоединении к санкциям правительства Грузии, однако было принято другое решение. "Доля Грузии в общем товарообороте России составляет 0,3%. Конечно, Грузия не может нанести вред российской экономике экономическими санкциями. В то же время введение санкций было бы равносильно эскалации конфликта. Поэтому у нас было очень твердое основание не удовлетворить требование оппозиции", - заявил Кобахидзе. Россия не имеет возможности влиять на электоральные процессы в Грузии – Песков >>Премьер отметил, что власти делают все возможное, чтобы не допустить использования территории Грузии для обхода санкций. На вопрос журналиста, когда в последний раз состоялся его разговор с Кремлем, Кобахидзе напомнил, что у Грузии нет дипотношений с соседней страной. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, euronews, грузино-российские отношения