https://sputnik-georgia.ru/20241025/premer-gruzii-dal-intervyu-euronews-290539437.html
Премьер Грузии дал интервью Euronews
Премьер Грузии дал интервью Euronews
Sputnik Грузия
Никакими санкциями Грузия не сможет нанести вред российской экономике, заявил премьер 25.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-25T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Россия не сможет оказать какого-либо влияния на запланированные 26 октября выборы в Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Euronews. Телевизионная версия интервью премьер-министра Ираклия Кобахидзе Euronews выйдет в эфир сегодня в 23:00 по тбилисскому времени. Цитаты из интервью премьера распространила Администрация правительства Грузии. Выборы в парламент Грузии XI созыва пройдут 26 октября по новой избирательной системе и масштабно с использованием современных технологий. Как заявил Кобахидзе, доля Грузии в общем товарообороте России настолько мизерна, что никакими санкциями Грузия не сможет нанести вред российской экономике. По его словам, оппозиция настаивала на присоединении к санкциям правительства Грузии, однако было принято другое решение. "Доля Грузии в общем товарообороте России составляет 0,3%. Конечно, Грузия не может нанести вред российской экономике экономическими санкциями. В то же время введение санкций было бы равносильно эскалации конфликта. Поэтому у нас было очень твердое основание не удовлетворить требование оппозиции", - заявил Кобахидзе. Россия не имеет возможности влиять на электоральные процессы в Грузии – Песков >>Премьер отметил, что власти делают все возможное, чтобы не допустить использования территории Грузии для обхода санкций. На вопрос журналиста, когда в последний раз состоялся его разговор с Кремлем, Кобахидзе напомнил, что у Грузии нет дипотношений с соседней страной. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, euronews, грузино-российские отношения
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, euronews, грузино-российские отношения
Премьер Грузии дал интервью Euronews
19:22 25.10.2024 (обновлено: 19:49 25.10.2024)
Никакими санкциями Грузия не сможет нанести вред российской экономике, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Россия не сможет оказать какого-либо влияния на запланированные 26 октября выборы в Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Euronews.
Телевизионная версия интервью премьер-министра Ираклия Кобахидзе Euronews выйдет в эфир сегодня в 23:00 по тбилисскому времени. Цитаты из интервью премьера распространила Администрация правительства Грузии.
Выборы в парламент Грузии XI созыва пройдут 26 октября по новой избирательной системе и масштабно с использованием современных технологий.
"Россия не имеет влияния в Грузии. Не существует политических партий, которыми она могла бы повлиять. Также не существует влияния и в плане СМИ. Именно поэтому Россия по существу не сможет оказать никакого влияния на запланированные выборы в Грузии", - заявил Кобахидзе.
Как заявил Кобахидзе, доля Грузии в общем товарообороте России настолько мизерна, что никакими санкциями Грузия не сможет нанести вред российской экономике. По его словам, оппозиция настаивала на присоединении к санкциям правительства Грузии, однако было принято другое решение.
"Доля Грузии в общем товарообороте России составляет 0,3%. Конечно, Грузия не может нанести вред российской экономике экономическими санкциями. В то же время введение санкций было бы равносильно эскалации конфликта. Поэтому у нас было очень твердое основание не удовлетворить требование оппозиции", - заявил Кобахидзе.
Премьер отметил, что власти делают все возможное, чтобы не допустить использования территории Грузии для обхода санкций.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.
На вопрос журналиста, когда в последний раз состоялся его разговор с Кремлем, Кобахидзе напомнил, что у Грузии нет дипотношений с соседней страной.
"Грузия, наверное, единственная страна в регионе, которая не имеет дипломатических отношений с Россией. Мы поддерживаем связь с нашими западными партнерами в Европе и США. Вот такая картина на сегодняшний день", - сказал Кобахидзе.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).