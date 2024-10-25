https://sputnik-georgia.ru/20241025/skolko-potratili-partii-v-gruzii-pered-vyborami-290537539.html

Сколько потратили партии в Грузии перед выборами?

Сколько потратили партии в Грузии перед выборами?

Sputnik Грузия

Партиям не допускается использование иных средств, кроме средств соответствующего фонда избирательной кампании 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T18:36+0400

2024-10-25T18:36+0400

2024-10-25T18:37+0400

парламентские выборы

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ника мелия

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антикоррупционное бюро

альянс патриотов грузии

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинские партии, участвующие в предстоящих парламентских выборах, представили Антикоррупционному бюро свои декларации о тратах в рамках предвыборной кампании с 27 августа по 7 октября. Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа, выборы пройдут 26 октября. Согласно закону, партии обязаны отчитываться о тратах на предвыборную кампанию каждые три недели. Кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии. На данный момент Антикоррупционное бюро обнародовало декларации партий о расходах по 7 октября включительно. Итоговые расходы партий станут известны уже после выборов, когда партии представят итоговые декларации о своих расходов. Расходами на кампанию по проведению выборов считаются совокупность денежных средств, предназначенных для кампании по проведению выборов и зачисленных на соответствующий банковский счет, а также все виды безвозмездно получаемых товаров и услуг (выраженные в рыночных ценах), кроме стоимости бесплатного рекламного времени, полученного в порядке, установленном законом. Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах >>Не допускается использование иных средств, кроме средств соответствующего фонда избирательной кампании. Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 действительных голосов, полученных в ходе последних выборов парламента Грузии. А за каждый из действительных голосов, полученных впоследствии, – в размере 5 лари, в том случае если партия имеет более половины представителей в парламенте из прошедших по спискам и более половины прошедших по спискам не пропускают более половины заседаний пленарной сессии по неуважительной причине. Общий объем расходов, понесенных избирательным субъектом в течение года, не должен превышать 0,04% валового внутреннего продукта Грузии за предыдущий год. Sputnik Грузия собрал данные о финансовых тратах самых крупных и известных политических сил Грузии. Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1 "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было 14 039 073 лари. В период предвыборной кампании на счет партии за первые три недели предвыборной кампании поступило 3 090 795 лари, из которых 2 592 450 – пожертвования, а 428 335 – финансирование из бюджета. В период же с 17 сентября по 7 октября партия получила 3 470 782 лари, из которых все денежные пожертвования. Также партия получила дополнительно неденежные пожертвования на сумму 9 461 лари. Общий доход партии с 27 августа по 7 сентября составил 6 561 577 лари, из которых 6 063 232 пожертвования, а 428 335 – финансирование от государства. За первые три недели партия потратила 6 895 070 лари, из которых 4 650 066 лари – на рекламу. Траты же в период с 17 сентября по 7 октября составили 6 477 145 лари, из которых 3 684 823 – на рекламу. Общий расход партий с 27 августа по 7 октября составил 13 365 215 лари, из которых 8 334 889 лари было потрачено на рекламу При этом на телевизионную рекламу траты партии за весь период предвыборной кампании до 7 октября составили 1 284 925 лари, 5 940 678 лари – на наружную рекламу, еще 405 834 лари – на рекламу в интернете. "Единство – национальное движение" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании самой крупной оппозиционной партии "Единство – национальное движение" было 4 443 лари. В период предвыборной кампании до 16 сентября на счет партии поступило 233 737,29 лари, из которых 48 550 лари – пожертвования, а 183 302,01 лари – финансирование из бюджета. В период же с 17 сентября по 7 октября партия получила 729 969,32 лари, из которых 712 414 – денежные пожертвования. Также партия получила дополнительно неденежные пожертвования на сумму 17 350 лари. Общий доход партии с 27 августа по 7 сентября составил 963 706,61 лари, из которых 760 964 – пожертвования, а 183 302,01 – финансирование от государства. За первые три недели партия потратила 92 035 лари, из которых 19 122 – на рекламу. Траты партии в период с 17 сентября по 7 октября составили 826 261 лари, из которых 550 760 лари – на рекламу. Таким образом за весь период предвыборной кампании до 7 октября "Единство – национальное движение" потратило 918 296 лари, из которых 569 882 лари – на рекламу. За весь предвыборный период до 7 октября партия потратила 304 820 лари на телевизионную рекламу, на рекламу в интернете – 51 059, а на наружную рекламу – 177 736 лари. "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" было 1 118 лари. В период предвыборной кампании за певые три недели на счет партии поступил 1 781 381 лари, из которых 3 000 лари – пожертвования. С 17 сентября по 7 октября партия получила пожертвования на сумму 3 367 698, из которых 3 366 198 – деньгами и 1 500 – в виде нематериальных пожертвований. Таким образом общий доход партии с 27 августа по 7 октября составил 5 147 579 лари, из которых 3 370 698 лари – пожертвования. За первые три недели партия потратила 1 697 490 лари, из которых 1 568 166 лари – на рекламу. В период же с 17 сентября по 7 октября партия потратила 3 292 718 лари, из которых 2 919 413 – на рекламу Общий расход партии до 7 октября составил 4 990 208 лари, из которых 4 487 579 – на рекламу При этом на телевизионную рекламу за весь предвыборный период до 7 октября партия потратила 2 893 102 лари, 694 861 лари – на наружную рекламу и 441 702 лари – на рекламу в интернете. "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии, созданной весной 2024 года бывшим председателем "Нацдвижения" Никой Мелия и основателем оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия на базе партии "Государство для народа", было 113 722 лари В период предвыборной кампании до 16 сентября на счет партии поступило 2 618 323 лари, из которых 2 598 323 – пожертвования, а 20 000 – финансирование из бюджета. С 17 сентября по 7 октября партия получила 2 920 884,38 лари, из которых 2 916 946 – денежные пожертвования, а 3 938 – другие доходы. Таким образом доход партии с 27 августа по 7 октября составил 5 539 207 лари, из которых 5 515 269 – пожертвования, а 20 000 – финансирование из бюджета За первые три недели партия потратила 2 464 459 лари, из которых 1 819 403 лари – на рекламу. С 17 сентября по 7 октября траты партии составили 2 902 185, из которых 2 299 653 – на рекламу. Общий расход партии до 7 октября составил 5 366 644 лари, из которых 4 119 056 – на рекламу. При этом, на телевизионную рекламу за весь предвыборный период до 7 октября траты партии составили 2 304 935 лари, 1 156 500 лари – на наружную рекламу, еще 352 070 лари – на рекламу в интернете. "Гахария – За Грузию" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии, созданной бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария, "Гахария – За Грузию" было 1 361 лари. В период предвыборной кампании до 16 сентября на счет партии поступило 911 лари в виде денежных пожертвований и 83 195 лари – нематериальные пожертвования. С 17 сентября по 7 октября партия получила 1 470 лари в виде денежных пожертвований и 100 269 лари в виде нематериальных пожертвований. Таким образом доход партии до 7 октября составил 185 845 лари, из которых 183 464 лари – нематериальные пожертвования. За первые три недели партия потратила 83 195 лари, из которых 58 954 лари – на рекламу. С 17 сентября по 7 октября траты партии составили 100 269 лари, из которых 52 631 лари – на рекламу. Таким образом за предвыборный период до 7 октября партия потратила 183 464 лари, из которых 111 595 – на рекламу. При этом на печатную продукцию партия потратила 38 108 лари, 3 890 лари – на наружную рекламу, 10 955 – на рекламу в интернете, еще 18 757 лари – на брендированные аксессуары. Рекламу партии в виде пожертвований оплатили другие лица. "Альянс патриотов Грузии" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Альянс патриотов Грузии", самой крупной консервативной партии страны, было 129 лари. В период предвыборной кампании до 16 сентября на счет партии поступило 96 571 лари, из которых 5 645 лари – пожертвования, а 86 926 лари – финансирование из бюджета. С 17 сентября по 7 октября партия получила 11 441 лари в виде пожертвований. Таким образом с начала предвыборной кампании по 7 октября доход партии составил 108 012 лари, из которых 17 086 лари – пожертвования, а а 86 926 лари – финансирование из бюджета. За первые три недели партия потратила 92 084 лари, из которых 5 206 лари – на рекламу. С 17 сентября по 7 октября партия потратила 13 164 лари, из которых 7 533 лари – на рекламу. Таким образом, общие траты партии до 7 октября составили 105 248 лари, из которых 12 739 партия потратила на рекламу. При этом на телевизионную рекламу партия потратила 5 010 тысяч лари, 7 523 лари – на рекламу в интернете и еще 206 лари – на печатную продукцию. "Новый политический центр – Гирчи" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Новый политический центр – Гирчи ", одной из либеральных парламентских партий Грузии, было 307 748 лари В период предвыборной кампании на счет партии поступило 64 832 лари, из которых все полностью – государственное финансирование. С 17 сентября по 7 октября партия получила нематериальный доход в размере 5 012,68 лари. Таким образом доход партии за весь предвыборный период составил 69 844,68 лари, из которых 64 832 лари – государственное финансирование, а 5 012,68 лари – нематериальный доход За первые три недели партия потратила 72 755 лари, из которых 10 881 лари – на рекламу. С 17 сентября по 7 октября партия потратила 134 874 лари, из которых 24 771 лари – на рекламу. Таким образом партия на предвыборную кампанию потратила 207 629 лари, из которых 35 652 лари – на рекламу. При этом на телевизионную рекламу партия до 7 октября в целом потратила 5 тысяч лари, на рекламу в интернете – 24 472 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ника гварамия, ника мелия, георгий гахария, антикоррупционное бюро, альянс патриотов грузии, новый политический центр – гирчи, парламентские выборы в грузии 2024