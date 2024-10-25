https://sputnik-georgia.ru/20241025/kto-finansiruet-oppozitsiyu-blagodarya-moshennichestvu---kommentariy-kaladze-290530327.html
Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах
Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах
Sputnik Грузия
Накануне в Грузии прошли обыски в предполагаемых мошеннических "колл-центрах" 25.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-25T12:09+0400
2024-10-25T12:09+0400
2024-10-25T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Заочно осужденный экс-министр обороны Давид Кезерашвили – один из главных создателей мошеннической схемы, с помощью которой на "черные деньги" в Грузии финансируются оппозиционные партии и СМИ, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Накануне в Грузии прошли следственные действия и обыски в трех предполагаемых мошеннических "колл-центрах" в рамках расследования масштабного уголовного дела. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование. "Это мошенническая схема, и европейские страны говорят об этом. Мы знаем, конкретные имена и фамилии тех, кто виновен. Одним из главных создателей этого злодеяния является Кезерашвили. Полученные средства поступают в Грузию черным путем, они используются для финансирования конкретных политических партий, телеканалов", - заявил Каладзе. Серия обысков прошла в Грузии в рамках дела о преступных колл-центрах>>Необходимо покончить с этим, и все нарушители должны быть привлечены к ответственности, отметил Каладзе. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" радикальной оппозиции в Грузии. В "Грузинской мечте" его называют олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Что касается обысков 24 октября, то, по данным Следственной службы Минфина Грузии, деятельность колл-центров связана с тем же типом преступления, по которому ведется расследование, при этом речь идет о финансах в "гораздо большем масштабе". При этом часть сотрудников связаны с выявленными ранее преступными колл-центрами, отметили в ведомстве. Значительная часть сотрудников – граждане России, сообщил телеканал "Имеди".По данным СМИ, следственные действия прошли в Тбилиси и Кутаиси. Обыски прошли в том числе в американской брокерской компании Concentrix и у сотрудников американского исследовательского центра Atlantic Council, который занимается исследованием дезинформации. Один из объектов, который проверила Следственная служба, принадлежит представителю ближайшего окружения Кезерашвили – Александру Нинуа, сообщили СМИ. Он был главой отдела государственных закупок в период, когда Кезерашвили возглавлял министерство обороны, и является фигурантом нескольких уголовных дел. Также обыски прошли в домах Сандро Цхададзе и его брата, актера программы на оппозиционном телеканале "ТВ Пирвели" – "Шабатис шоу", Онисе Цхададзе, а также у бизнесмена Валерия Ткешелашвили. Задержаны новые фигуранты дела о преступном колл-центре, где упоминался Кезерашвили >>Сами лица, у которых произвели обыск, свою причастность к мошенническим колл-центрам отрицают. А в Atlantic Council уверены, что грузинские власти прольют больше света на собственные действия, обеспечат безопасность их сотрудников, вернут их имущество и "позволят им продолжать вносить свой вклад в демократию Грузии".По информации адвокатов людей, у которых проводили обыск, постановление суда об обыске было дано в рамках расследования по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц", "Отмывание денежных средств, организованной группой лиц" и "Уклонение от налогов в особо крупном размере группой лиц". Из домов людей, где прошли обыски, забрали всю технику – компьютеры, планшеты и телефоны. В оппозиции обыски компаний назвали репрессиями перед выборами и выразили солидарность фигурантам дела. Дело о колл-центрах В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ. Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц. Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Уже в сентябре 2024 года прокуратура в рамках расследования установила, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику. По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы. По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек. Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, давид кезерашвили, bbc
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, давид кезерашвили, bbc
Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах
12:09 25.10.2024 (обновлено: 14:51 25.10.2024)
Накануне в Грузии прошли обыски в предполагаемых мошеннических "колл-центрах"
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Заочно осужденный экс-министр обороны Давид Кезерашвили – один из главных создателей мошеннической схемы, с помощью которой на "черные деньги" в Грузии финансируются оппозиционные партии и СМИ, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Накануне в Грузии прошли следственные действия и обыски в трех предполагаемых мошеннических "колл-центрах" в рамках расследования масштабного уголовного дела. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование.
"Это мошенническая схема, и европейские страны говорят об этом. Мы знаем, конкретные имена и фамилии тех, кто виновен. Одним из главных создателей этого злодеяния является Кезерашвили. Полученные средства поступают в Грузию черным путем, они используются для финансирования конкретных политических партий, телеканалов", - заявил Каладзе.
Необходимо покончить с этим, и все нарушители должны быть привлечены к ответственности, отметил Каладзе.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" радикальной оппозиции в Грузии. В "Грузинской мечте" его называют олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".
Что касается обысков 24 октября, то, по данным Следственной службы Минфина Грузии, деятельность колл-центров связана с тем же типом преступления, по которому ведется расследование, при этом речь идет о финансах в "гораздо большем масштабе".
При этом часть сотрудников связаны с выявленными ранее преступными колл-центрами, отметили в ведомстве. Значительная часть сотрудников – граждане России, сообщил телеканал "Имеди".
По данным СМИ, следственные действия прошли в Тбилиси и Кутаиси. Обыски прошли в том числе в американской брокерской компании Concentrix и у сотрудников американского исследовательского центра Atlantic Council, который занимается исследованием дезинформации.
Один из объектов, который проверила Следственная служба, принадлежит представителю ближайшего окружения Кезерашвили – Александру Нинуа, сообщили СМИ. Он был главой отдела государственных закупок в период, когда Кезерашвили возглавлял министерство обороны, и является фигурантом нескольких уголовных дел.
Также обыски прошли в домах Сандро Цхададзе и его брата, актера программы на оппозиционном телеканале "ТВ Пирвели" – "Шабатис шоу", Онисе Цхададзе, а также у бизнесмена Валерия Ткешелашвили.
Сами лица, у которых произвели обыск, свою причастность к мошенническим колл-центрам отрицают. А в Atlantic Council уверены, что грузинские власти прольют больше света на собственные действия, обеспечат безопасность их сотрудников, вернут их имущество и "позволят им продолжать вносить свой вклад в демократию Грузии".
По информации адвокатов людей, у которых проводили обыск, постановление суда об обыске было дано в рамках расследования по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц", "Отмывание денежных средств, организованной группой лиц" и "Уклонение от налогов в особо крупном размере группой лиц".
Из домов людей, где прошли обыски, забрали всю технику – компьютеры, планшеты и телефоны.
В оппозиции обыски компаний назвали репрессиями перед выборами и выразили солидарность фигурантам дела.
В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.
Уже в сентябре 2024 года прокуратура в рамках расследования установила, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику.
По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.
По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек.
Скандальное расследование ВВС
ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.