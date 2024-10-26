https://sputnik-georgia.ru/20241026/falsifikatsiya-vyborov--mvd-gruzii-rassleduet-vbros-byulleteney-v-marneuli-290567871.html

Фальсификация выборов – МВД Грузии расследует вброс бюллетеней в Марнеули

Фальсификация выборов – МВД Грузии расследует вброс бюллетеней в Марнеули

Sputnik Грузия

На данный момент голосование на участке №69 остановлено 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T14:46+0400

2024-10-26T14:46+0400

2024-10-26T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Уголовное дело по статье "Фальсификация выборов" возбуждено по факту вброса бюллетеней на участке №69 в районе Марнеули (регион Квемо Картли), сообщает МВД Грузии. Речь идет об избирательном участке №69 в селе Садахло, где голосование проходит по старой системе. Бюллетени забрасывают в урну, а не помещают в специальный считывающий аппарат. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, человек на кадрах – депутат местного собрания (сакребуло) от их партии, выполнявший план оппозиционной партии "Единое национальное движение".Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет за умышленную фальсификацию документов, связанных с выборами: избирательных списков, протоколов, бюллетеней, регистрационных журналов и контрольных листов. На данный момент голосование на участке остановлено. На место прибыли сотрудники полиции. Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на выборах в Грузии>>Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили призвал окружную комиссию Марнеули созвать заседание, разобраться в ситуации и принять соответствующее решение по участку. Он назвал подобное "изолированными управляемыми или манипуляционными случаями", которые вредят избирательной среде , в целом дню голосования и репутации ЦИК. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что вброс бюллетеней перед камерами – план оппозиционной партии "Единое национальное движение" по устройству беспорядков в стране, и пообещал, что все провокаторы будут наказаны. В "Едином национальном движении" назвали происходящее катастрофой и обвинили в произошедшем председателя ЦИК Георгия Каландаришвили за неорганизованный процесс.В субботу в Грузии проходят выборы в парламент Грузии, а также выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По стране открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, марнеули, квемо картли, парламентские выборы в грузии 2024