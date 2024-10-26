https://sputnik-georgia.ru/20241026/nablyudateli-zafiksirovali-pervye-narusheniya-na-vyborakh-v-gruzii-290565685.html
Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на выборах в Грузии
Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на выборах в Грузии
Sputnik Грузия
Среди нарушений, по информации местных наблюдателей, есть факты подкупа избирателей 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T13:33+0400
2024-10-26T13:33+0400
2024-10-26T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Поздно открывшиеся избирательные участки, временно неработающие аппараты и по два бюллетеня вместо одного — о таких нарушениях на данный момент сообщают местные наблюдательные организации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы 26 октября впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов.Также НПО отмечают проблемы с электронными аппаратами для считывания бюллетеней. При этом, по данным наблюдателей, все эти зафиксированные проблемы были решены спустя некоторое время, после чего на всех участках процесс голосования возобновился. Явка на выборах в Грузии на 12:00 составила 22,22%>>Также все три наблюдательные организации говорят о фактах передачи двух избирательных бюллетеней одному избирателю. При этом число таких фактов разнится от трех до пяти. На данный момент ЦИК Грузии подтвердил лишь один подобный факт, не уточнив участок. Среди нарушений на избирательном участке в Рустави "Ассоциация молодых юристов" отмечает факт, когда член комиссии указывал избирателю, за кого голосовать. А вот "Международное общество за справедливые выборы" заявило о трех фактах подкупа избирателей. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Выборы в парламент Грузии 2024 – все, что надо знать >>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, политика, новости, тбилиси, рустави
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, политика, новости, тбилиси, рустави
Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на выборах в Грузии
13:33 26.10.2024 (обновлено: 13:44 26.10.2024)
Среди нарушений, по информации местных наблюдателей, есть факты подкупа избирателей
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Поздно открывшиеся избирательные участки, временно неработающие аппараты и по два бюллетеня вместо одного — о таких нарушениях на данный момент сообщают местные наблюдательные организации.
Парламентские выборы 26 октября впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов.
Об опоздании с открытием избирательных участков сообщают наблюдатели от НПО "Ассоциация молодых юристов", от наблюдательной миссии "Мой голос" и НПО "Международное общество справедливых выборов".
Также НПО отмечают проблемы с электронными аппаратами для считывания бюллетеней.
При этом, по данным наблюдателей, все эти зафиксированные проблемы были решены спустя некоторое время, после чего на всех участках процесс голосования возобновился.
Также все три наблюдательные организации говорят о фактах передачи двух избирательных бюллетеней одному избирателю. При этом число таких фактов разнится от трех до пяти.
На данный момент ЦИК Грузии подтвердил лишь один подобный факт, не уточнив участок.
Среди нарушений на избирательном участке в Рустави "Ассоциация молодых юристов" отмечает факт, когда член комиссии указывал избирателю, за кого голосовать.
Наблюдательная миссия "Мой голос" отмечает, что избирателям помогают голосовать сопровождающие родственники, тогда как в кабине для голосования должен находиться один избиратель.
А вот "Международное общество за справедливые выборы" заявило о трех фактах подкупа избирателей.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.