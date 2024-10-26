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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В сентябре 2024 года по сравнению с августом 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,6% 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T10:52+0400

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2024-10-26T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в сентябре 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с сентябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 8,1%, в том числе цены на продовольствие выросли на 10,7%, а в горнодобывающей промышленности – на 23,3%.В сентябре 2024 года по сравнению с августом 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в сентябре на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 8,2%, в перерабатывающей промышленности – на 3,2%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в сентябре вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 28,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 13,8%, в том числе цены на продовольствие выросли на 39,2%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 1,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 2,7%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в сентябре 2024 года составил 0,6% при целевом показателе 3%. В сентябре 2024 года по сравнению с августом уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, инфляция