https://sputnik-georgia.ru/20241026/kaladze-glavnoe-sokhranit-mir---sdelat-vybor-legko-290560965.html

Каладзе: главное сохранить мир – сделать выбор легко

Каладзе: главное сохранить мир – сделать выбор легко

Sputnik Грузия

Оппозиция постарается накалить ситуацию на избирательных участках, уверен генсек правящей партии 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T11:28+0400

2024-10-26T11:28+0400

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каха каладзе

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грузия

новости

тбилиси

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Общественность Грузии легко сделает выбор на парламентских выборах, так как лишь "Грузинская мечта" предлагает мир и экономическое развитие страны, заявил журналистам после голосования генcек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов. По его словам, сегодня Грузии как никогда нужен мир, поддержание мира, экономическое развитие, прогресс, возрождение, и единственная политическая сила в стране, которая может это сделать, – это "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Явка на выборах в Грузии на 10:00 составила 9,27%>>Мэр отметил, что сделать сегодня выбор легко, так как на одной из сторон стоят силы, которые "прямо призывают к вовлечению Грузии в войну". Кроме того, по словам Каладзе, представители оппозиции постараются накалить ситуацию на избирательных участках, но власти страны этого не позволят. Поскольку на местах много наблюдателей, у каждого гражданина будет возможность сделать свой выбор в спокойной ситуации. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, политика, грузия, новости, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия