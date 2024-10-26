https://sputnik-georgia.ru/20241026/kaladze-glavnoe-sokhranit-mir---sdelat-vybor-legko-290560965.html
Каладзе: главное сохранить мир – сделать выбор легко
Каладзе: главное сохранить мир – сделать выбор легко
Sputnik Грузия
Оппозиция постарается накалить ситуацию на избирательных участках, уверен генсек правящей партии 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T11:28+0400
2024-10-26T11:28+0400
2024-10-26T12:08+0400
каха каладзе
политика
грузия
новости
тбилиси
парламентские выборы в грузии 2024
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290562199_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_49bc67dc58006747d4d78418c675173b.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Общественность Грузии легко сделает выбор на парламентских выборах, так как лишь "Грузинская мечта" предлагает мир и экономическое развитие страны, заявил журналистам после голосования генcек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов. По его словам, сегодня Грузии как никогда нужен мир, поддержание мира, экономическое развитие, прогресс, возрождение, и единственная политическая сила в стране, которая может это сделать, – это "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Явка на выборах в Грузии на 10:00 составила 9,27%>>Мэр отметил, что сделать сегодня выбор легко, так как на одной из сторон стоят силы, которые "прямо призывают к вовлечению Грузии в войну". Кроме того, по словам Каладзе, представители оппозиции постараются накалить ситуацию на избирательных участках, но власти страны этого не позволят. Поскольку на местах много наблюдателей, у каждого гражданина будет возможность сделать свой выбор в спокойной ситуации. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290562199_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_302aa9befd5a09ce392b01ffbcf3015a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
каха каладзе, политика, грузия, новости, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия
каха каладзе, политика, грузия, новости, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия
Каладзе: главное сохранить мир – сделать выбор легко
11:28 26.10.2024 (обновлено: 12:08 26.10.2024)
Оппозиция постарается накалить ситуацию на избирательных участках, уверен генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Общественность Грузии легко сделает выбор на парламентских выборах, так как лишь "Грузинская мечта" предлагает мир и экономическое развитие страны, заявил журналистам после голосования генcек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов.
"Обществу не составит труда сделать правильный выбор. Еще раз хочу призвать всех закрасить 41, чтобы в стране был мир, произошло экономическое развитие и каждый гражданин почувствовал бы благополучие", - сказал Каладзе.
По его словам, сегодня Грузии как никогда нужен мир, поддержание мира, экономическое развитие, прогресс, возрождение, и единственная политическая сила в стране, которая может это сделать, – это "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Мэр отметил, что сделать сегодня выбор легко, так как на одной из сторон стоят силы, которые "прямо призывают к вовлечению Грузии в войну".
"Это силы, которые готовы на всякое зло, грязь против страны и народа. Мы не раз видели их действия, когда они были у власти. Сегодня они могут быть представлены как разные политические партии, чтобы ввести общественность в заблуждение. Однако мы видели прошлое каждого из них", - заявил он.
Кроме того, по словам Каладзе, представители оппозиции постараются накалить ситуацию на избирательных участках, но власти страны этого не позволят. Поскольку на местах много наблюдателей, у каждого гражданина будет возможность сделать свой выбор в спокойной ситуации.
"Это радикальные силы, которые обречены на провал. Они знают, что у них нет никаких шансов, и попытаются создать какую-то картину таким мелким хулиганством", - сказал Каладзе.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.