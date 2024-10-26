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Явка на выборах в Грузии на 10:00 составила 9,27%
Явка на выборах в Грузии на 10:00 составила 9,27%
Sputnik Грузия
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T11:09+0400
2024-10-26T11:09+0400
2024-10-26T11:19+0400
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии на парламентских выборах, по данным на 10:00 по тбилисскому времени, проголосовали 324 197 человек, что составляет 9,27% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран."Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в Сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика
Явка на выборах в Грузии на 10:00 составила 9,27%
11:09 26.10.2024 (обновлено: 11:19 26.10.2024)
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии на парламентских выборах, по данным на 10:00 по тбилисскому времени, проголосовали 324 197 человек, что составляет 9,27% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в Сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.